Cel putin sase persoane au murit in Peru, in ultimele zile, dupa ce un ciclon puternic a provocat ploi torentiale, afectand sute de case si cauzand intreruperi semnificative ale serviciilor in zonele nordice ale tarii latino-americane, afirma autoritatile, anunța Reuters, citat de news.ro.

Guvernul a declarat stare de urgenta, incercand sa asigure ajutoare regiunilor din Peru grav afectate de ciclonul cunoscut ca Yaku, intre care Lambayeque, Piura si Tumbes.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×…