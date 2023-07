Ciclonul Talim provoacă haos în Vietnam și China: zeci de mii de persoane evacuate; tranzacţiile la Bursa din Hong Kong, suspendate Zeci de mii de persoane urmau sa fie evacuate luni in sudul Chinei si in Vietnam, iar zeci de zboruri sa fie anulate, din cauza unui ciclon care se apropia de continent, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP. Rafale puternice de vant si ploi diluviene urmau sa mature litoralul provinciilor Guangdong si Hainan, in sudul Chinei, dupa ce ciclonul atinge uscatul, in noaptea de luni spre marti, anunta serviciile meteorologice chineze. CITESTE SI Eroare grava: E-mailuri militare americane, trimise din greșeala unui aliat al Rusiei 22:41 150 Un mort și 76 de raniți, dupa ce doua autocare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SIgrava: E-mailuri militare americane, trimise din greșeala unui aliat al22:41 150 Un mort și 76 de raniți, dupa ce doua autocare…

Stiri pe aceeasi tema

- Șase persoane au fost ucise și una a fost ranita intr-o gradinița din provincia Guangdong, din sud-estul Chinei, a declarat poliția pentru BBC .Victimele au murit dupa ce au fost injunghiate.Poliția a declarat ca a arestat un tanar de 25 de ani cu numele de familie Wu. Printre victime se numara un profesor,…

- Șase persoane au fost ucise și una ranita dupa ce ar fi fost injunghiate intr-o gradinița din provincia chineza Guangdong, anunța BBC, potrivit Mediafax.Poliția a declarat ca a arestat un barbat de 25 de ani și ca investigheaza cauza atacului. CITESTE SI Ședința de urgența in Parlament, dupa…

- Summitul Uniunii Europene a cerut Chinei sa exercite presiuni asupra Rusiei pentru a retrage imediat și fara precondiții trupele din Ucraina. Despre aceasta se menționeaza in declarația finala a summitului UE privind China, publicata vineri. "Uniunea Europeana face apel la China sa faca presiuni asupra…

- Startup-urile din zona masinilor zburatoare si tehnologiile aferente intra pe ultima suta de metri in China, inainte sa fie dat startul oficial comercializarii acestora. Startup-urile de masini zburatoare din China sunt convinse ca in doi ani, cel mult trei, legislatia si piata vor permite comercializarea…

- Alianta este in stare de alerta și se pregatește pentru eventualitatea in care razboiul Rusia-Ucraina va escalada, a anunțat seful Comitetului Militar NATO - amiralul olandez Rob Bauer.Dupa intalnirea cu liderii militari ai Alianței, amiralul Rob Bauer a avertizat ca "Moscova nu se va opri la Ucraina.…

- Tensiunile dintre China și Taiwan sunt in creștere, iar o invazie a Beijingului nu este un scenariu deloc exclus. Fața de invazia Rusiei in Ucraina, o invazie a Chinei in Taiwan ar insemna un razboi cu totul diferit.”Nu exista nicio circumstanța in care Taiwanul ar avea capacitatea de a se apara…

- India a depasit China din punct de vedere al populatiei, dupa a ajuns la 1,4286 miliarde de locuitori, fata de China care are 1,4257 miliarde de persoane, arata datele ONU comunicate miercuri, scrie Bloomberg. Astfel, populația Indiei a depașit 1,4286 miliarde, puțin mai mult decit cea de 1,4257 miliarde…