Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna Pia a ajuns si in Romania. Toata tara este de azi si pana in ajunul Craciunului sub cod galben și portocaliu de ninsoare si vant puternic. In unele judete, viscolul a inceput deja. Iar in Baia Mare, locuitorii au fost surprinsi in aceasta dimineata de ninsoarea insotita de tunete. Fenomenul…

- Avertizari Cod Galben și Cod Portocaliu de vant puternic și ninsori in Alba și alte județe. Viscol, la munte. Zonele vizate Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari de vant puternic și ninsori, valabile pentru județul Alba și alte zone din țara. Pana in ajunul Craciunului vor fi intensificari…

- Chiar daca vremea se incalzește din nou la inceputul saptamanii viitoare, pana atunci ne vom bucura de ninsori in mai multe regiuni ale țarii. O depresiune atlantica puternica va traversa Peninsula Scandinava și regiunea baltica in urmatoarele zile, iar fronturile asociate acestei depresiuni vor afecta…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța frig și ninsori pentru ziua de joi! Schimbarea vremii va fi resimțita in toata țara.In aceasta dimineața, cerul este noros in toate regiunile. La munte și in jumatatea de sud a Moldovei ninge, in Crișana, Maramureș, Transilvania și Muntenia sunt precipitații…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de viscol in zonele inalte din zece judete, respectiv de intensificari ale vantului, ce vizeaza judetul Botosani. Potrivit meteorologilor, pana la ora 13:00, in judetele Caras-Severin si Hunedoara…

- Vremea in Romania pana aproape de Craciun: Frig și precipitații abundente. La munte, ninsori. Prognoza meteo pe patru saptamani Vremea in Romania pana aproape de Craciun. Meterologii estimeaza ca in urmatoarele patru saptamani vom avea o vreme schimbatoare. Nu vor lipsi frigul și precipitațiile abundente.…

- Meteorologii au emis, vineri, avertizari cod galben și cod portocaliu de viscol și ninsori in mai multe zone ale țarii, valabile in acest weekend. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in intervalul 17 noiembrie, ora 20:00 – 18 noiembrie, ora 8:00, va fi in vigoare un Cod galben vant,…

- Zapada iși face apariția in Romania: val de aer rece in țara / Anunțul meteorologilorMeteorologii anunța un val de ploi in Romania, insa și o masa de aer mai rece, motiv pentru care in zonele de munte e foarte probabil sa existe ninsori.Temperaturile scad accentuat de miercuri noaptea pana la sfarșitul…