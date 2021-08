Stiri pe aceeasi tema

- Rutierul roman Eduard-Michael Grosu (Team Delko) a abandonat, miercuri, in etapa a doua a Turului ciclist Poitou-Charentes, in regiunea franceza Nouvelle Aquitaine, desfasurata intre localitatile Parthenay si Ruffec, potrivit Agerpres. Etapa a fost castigata la sprint de francezul Jason Tesson (St…

- Rutierul roman Eduard-Michael Grosu (Team Delko) a ocupat locul al patrulea in prima etapa a Turului Poitou-Charentes, care are loc in regiunea franceza Nouvelle Aquitaine. Prima etapa a fost castigata la sprint de italianul Elia Viviani (Cofidis), cronometrat in 05 h 01 min 31 sec intre Pons si Parthenay,…

- Lazio Roma si Atalanta Bergamo au obtinut victorii in deplasare sambata, in prima etapa din Serie A, potrivit news.ro. Lazio, cu un nou antrenor, Maurizio Sarri, si cu Stefan Radu rezerva nefolosita, a invins-o cu 3-1 pe nou-promovata Empoli, scorul fiind stabilit inca din finalul primei reprizei.…

- Astazi, 6 august, se incheie a doua etapa a admiterii la liceu. Elevii care nu au reușit pana acum sa intre ori nu și-au depus dosarele unde au fost repartizați inițial, mai au o șansa astazi. Sunt zeci de locuri inca libere la cateva licee tehnologice din Piatra-Neamț, Roman și Targu Neamț, dar și…

- Dupa prima etapa a repartizarii computerizate in liceu, au ramas 63 de locuri libere pentru absolvenții din Neamț care au susținut evaluarea naționala. Sunt 11 elevi care n-au intrat in prima etapa, din 24 iulie, intrucat au bifat prea puține opțiuni in fișa de inscriere, potrivit Inspectoratului Școlar…

- Bauke Mollema (Trek-Segafredo) a castigat etapa a XIV-a Turului Frantei. Etapa a XIV a s-a desfasurat intre Hilly-Carcassonne si Quillan, pe o distanta de 183,7 kilometri. Aflat intr-un grup de 14 ciclisti care au evadat din pluton, Bauke Mollema, 34 de ani, a atacat cu 42 de kilometri inainte de final,…

- ​Slovenul Matej Mohoric (Bahrain Victorious) a câștigat, vineri, etapa a șaptea a Turului ciclist al Frantei (desfașurata între Vierzon și Le Creusot, pe distanta de 249.1 kilometri). Pe locul al doilea a terminat belgianul Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), în timp ce danezul Magnus…

- Olandezul Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a câștigat, duminica, etapa a doua a Turului ciclist al Frantei (desfașurata între Perros-Guirec și Mur-de-Bregatne Guerledan, pe distanta de 183.5 kilometri) și a preluat tricoul galben rezervat liderului cursei. Podiumul a fost completat de…