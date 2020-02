Stiri pe aceeasi tema

- Italianul Filippo Ganna a castigat vineri medalia de aur in proba individuala de urmarire din cadrul Campionatelor Mondiale de ciclism pe pista de la Berlin, obtinand al patrulea sau titlu mondial din palmares dupa cele din 2016, 2018 si 2019, relateaza AFP. Ganna, 23 ani, care in competitiile…

- Prima zi a Campionatelor Mondiale de ciclism pe velodrom de la Berlin a fost marcata de stabilirea a doua recorduri mondiale, de catre Olanda in proba de viteza pe echipe respectiv Danemarca, in proba de urmarire pe echipe, relateaza AFP. Olanda a castigat al treilea sau titlul mondial…

- Francezul Emilien Jacquelin a cucerit medalia de aur in proba de urmarire pe distanta de 12,5 km din cadrul Campionatelor Mondiale de biatlon de la Anterselva (Italia), fiind cronometrat cu timpul de 31 min. 15 sec. 2/10, dupa un parcurs fara greseala la tir. Medalia de argint a revenit…

- Atletul ugandez Joshua Cheptegei, campion mondial in proba de 10.000 m, a stabilit un nou record mondial in proba de 5 km pe sosea, duminica la Monte Carlo, cu timpul de 12 min. 51 sec., informeaza AFP. Cheptegei (23 ans) a doborat astfel recordul mondial al distantei, recunoscut de doi…

- Președintele Federației Romane de Ciclism, Eduard Novak, 43 de ani, a inceput excelent noul sezon! El a cucerit trei medalii la Campionatul Mondial de Paraciclism pe Velodrom.Ultima medalie caștigata de Eduard Novak la CM a fost bronzul obtinut duminica la omnium cat. C4.Eduard Novak a totalizat 138…

- Eduard Novak aduna trofeu dupa trofeu la Campionatul Mondial de Paraciclism pe Velodrom! Singurul campion paralimpic din istoria Romaniei a cucerit medalia de argint in proba de 4 km urmarire individuala.Eduard Novak a urcat din nou pe podium la Campionatului Mondial de Paraciclism pe velodrom, competiție…

- Un roman a fost arestat in timpul unui concert la Amsterdam (Olanda), dupa ce a fost prins de catre polițiști avand 30 de telefoane ascunse in niște colanți purtați in special de cicliști.Conform BBC, poliția olandeza a anunțat ca este vorba despre un roman in varsta de 34 de ani, despre care se crede…