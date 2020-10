Ciao, Roma, come stai? CFR a infruntat de doua ori pe AS Roma in cupele europene. In sezonul 2008-2009, in Liga Campionilor, campioana Romaniei pierdea cu 1-3 la Cluj, dar reusea o victorie de senzatie la Roma cu 2-1. In editia 2010-2011 a competitiei, dubla s-a incheiat cu un rezultat de egalitate, 1-1, si un esec al clujenilor, cu 1-2. Steaua s-a confruntat cu Roma in primul tur al editiei 1984-1985 a Cupei Cupelor. Romanii au castigat pe „Olimpico" c (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Dumitrescu (51 de ani), fostul mare jucator al Stelei, a asistat ieri la meciul „militarilor” din Liga 3, cu Progresul Spartac, 4-1, și a fost impresionat atat de noul stadion din interiorul complexului Ghencea, cat și de cațiva elevi ai lui Daniel Oprița. „Un meci bun al echipei lui Oprița. Stadionul…

- Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB, a reacționat exuberant pe Facebook, la scurt timp dupa ce roș-albaștrii au caștigat la loteria penalty-urilor (6-6, 5-4 d.pen) meciul neverosimil cu Topola, din turul II al Europa League. FCSB va juca in turul 3 preliminar al Europa League cu Slovan…

- Teatrul National "Radu Stanca" din Sibiu (TNRS) isi reia incepand de miercuri, spectacolele din interior, dar va continua sa transmita si online, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. "Teatrul National 'Radu Stanca' Sibiu redeschide spatiile de joc indoor, miercuri,…

- Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a caștigat un proces cu Marian Luminare, președintele AMFB (Asociația Municipala de Fotbal București). Dupa o serie de reproșuri intre Talpan și Luminare, oficialul AMFP l-a reclamat pe reprezentantul „militarilor”;Comisia de disciplina a Federației i-a dat caștig…

- CFR Cluj și Dinamo Zagreb se intalnesc miercuri, de la ora 21:00, in turul 2 preliminar din Liga Campionilor. Zoran Mamic (48 de ani), antrenorul croaților, se teme de Ciprian Deac și lauda performanțele lui Dan Petrescu. CFR Cluj - Dinamo Zagreb, in turul 2 preliminar al UEFA Champions League, e miercuri,…

- „Metamorfoze”, regia Silviu Purcarete, „Steaua fara nume”, regia Florin Coșuleț și „Balul”, regia Radu Nica sunt primele spectacole pe care Teatrul Național Radu Stanca Sibiu le prezinta la Fabrica de Cultura, Scena Outdoor , in acest an. Spectacolele vor avea loc in aer liber și se vor juca in prezența…

- "Victor Pițurca m-a sunat și m-a convins sa vin la Steaua. Dar a plecat dupa trei luni și acolo a fost problema mea. A fost mai dificil dupa aceea. A venit Marius Lacatuș și mi-a zis ca sunt tanar și am timp sa joc. Pe mine nu m-a afectat și nu m-a influențat cu nimic relația cu Gina Pistol. Dar…

- Bogdan Stancu (33 de ani) a reusit al 14-lea gol in campionat in meciul Goztepe - Genclerbirligi (1-3), depasind performanta din 2013-14 in Super Lig si pe cea de la Steaua in 2010-11. Romanii se intrec in a se remarca in acest sezon din Super Lig, desi joaca la echipe din jumatatea a doua a clasamentului…