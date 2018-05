Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat pentru Afaceri Bilaterale si Strategice in Spatiul Euroatlantic, George Ciamba, participa joi si vineri la reuniunea Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei, care se desfasoara la Elsinore, sub mandatul presedintiei Danemarcei. Potrivit unui comunicat al MAE,…

- Secretarul de stat in MAE Dan Neculaescu a avut miercuri o intrevedere cu secretarul general al Comunitatii Democratiilor, Thomas Garrett, oficialul roman evidentiind interesul pentru asigurarea unui mandat de succes al tarii noastre la conducerea organizatiei in perioada septembrie 2019 - septembrie…

- Secretarul de stat in MAE George Ciamba a avut marti o intrevedere cu ambasadorul Marcel Pesko, director al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor din cadrul OSCE, ocazie cu care oficialul roman a reiterat hotararea Romaniei de a ramane implicata ca membru activ in Organizatie. Potrivit…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, Mircea Dusa, a participat in zilele de 4 si 5 mai, la Sofia, la Reuniunea informala a ministrilor apararii din statele membre ale Uniunii Europene.

- George Ciamba, secretar de stat pentru Afaceri Bilaterale si Strategice in Spatiul Euroatlantic, a participat marti, la Brdo-pri-Kranju, la Summit-ul la nivel de sefi de guverne al Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP), organizat de catre Slovenia in calitate de Presedintie-in-exercitiu…

- Secretarul de stat pentru afaceri strategice si bilaterale in spatiul euroatlantic, George Ciamba, prezent luni la reuniunea ministrilor afacerilor externe participanti la Procesul de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP), de la la Brdo-pri-Kranju (Slovenia), a subliniat sprijinul Romaniei pentru…

- Secretarul de stat pentru afaceri strategice si bilaterale in spatiul euroatlantic, George Ciamba, prezent luni la reuniunea ministrilor afacerilor externe participanti la Procesul de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP), de la la Brdo-pri-Kranju (Slovenia), a subliniat sprijinul Romaniei pentru…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a exprimat sambata dimineata sustinerea pentru actiunile intreprinse de Statele Unite, Regatul Unit si Franta impotriva instalatiilor si capacitatilor de...