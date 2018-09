Stiri pe aceeasi tema

- Andrew Noble, noul ambasador al Marii Britanii la Bucuresti, a expus, intr-o conferinta de presa care a avut loc marti, principalele sarcini ale mandatului sau, intre care stabilirea relatiilor privind Brexitul. Raspunzand intrebarilor jurnalistilor despre situatia politica din Romania si despre…

- Andrew Noble, noul ambasador al Marii Britanii la Bucuresti, a vorbit la conferinta de presa tinuta marti despre securitatea din Marea Neagra, „o preocupare”, si s-a aratat increzator ca NATO va ajunge la o intelegere cu Rusia.

- Noul ambasador al Marii Britanii la București, Andrew Noble, susține ca nu este ingrijorat de situația politica din Romania și ca i se pare normal ca o viața politica a unei țari sa fie turbulenta, pentru ca așa este in toate țarile, nu doar in Romania.”Cred ca daca viața politica intr-o țara…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, l a primit astazi, 23 august 2018, pe ambasadorul agreat al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare. Potrivit MAE, intrevederea a reliefat stadiul excelent al…

