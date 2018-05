Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump si-a relansat luni atacurile contra anchetei ruse a procurorului special Robert Mueller, acuzand CIA din timpul administratiei Obama ca a vrut sa comita un ”asasinat politic” infiltrandu-se in echipa sa de campanie, relateaza AFP. ”A fost un asasinat politic, nu o ancheta a (serviciilor…

- Avocatul lui Donald Trump Rudy Giuliani afirma ca ancheta cu privire la o posibila complicitate intre Rusia si echipa de campanie a lui Trump ar putea sa fie inchisa la 1 septembrie, potrivit presei americane, relateaza AFP. Fostul primar al New York-ului a declarat ca echipa procurorului special Robert…

- Avocatul presedintelui american Donald Trump, Rudy Giuliani, afirma ca ancheta privind posibila complicitate intre Rusia si echipa de campanie a actualului lider de la Casa Alba s-ar putea incheia la 1 septembrie, au relatat mai multe media americane, citate de AFP, informeaza Agerpres.Fostul…

- Avocatul presedintelui american Donald Trump, Rudy Giuliani, afirma ca ancheta privind posibila complicitate intre Rusia si echipa de campanie a actualului lider de la Casa Alba s-ar putea incheia la 1 septembrie, au relatat mai multe media americane, citate de AFP. Fostul primar al New…

- Situația politica internaționala tensionata, produsa in urma atacurilor conduse de administrația prezidențiala americana a lui Donald Trump și susținute armat de Franța și Marea Britanie, nu trebuie sa distruga așteptarile cu privire la un dialog SUA-Rusia. In ciuda relațiilor racite grav, Kremlinul…

- "Un atac justificat noaptea trecuta. Multumesc Frantei si Marii Britanii pentru intelepciunea si puterea lor Armatelor lor. Nici nu se putea un rezultat mai bun. Misiune indeplinita!", a scris Donald Trump pe Twitter la cateva ore de la atacurile aliatilor occidentali in Siria. O alianta…

- Expulzarea a 60 de diplomati americani si inchiderea unui consulat in Rusia "marcheaza o noua etapa in deteriorarea" relatiilor dintre Washington si Moscova, a transmis joi seara Casa Alba, potrivit AFP.Rusia a anuntat aceste masuri anterior in cursul zilei de joi, ca raspuns la expulzarile…

- Un barbat spitalizat duminica, la Salisbury (sudul Angliei), dupa ce a fost expus unei substante chimice, impreuna cu o femeie, este un fost spion care a lucrat pentru Regatul Unit, a dezvaluit luni presa britanica, preluata de AFP. Potrivit BBC, cel spitalizat este Serghei Skripal, un…