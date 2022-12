Stiri pe aceeasi tema

- Paul Pogba a oferit dezvaluiri despre momentul in care s-a certat cu Jose Mourinho. Mijlocașul, care in prezent evolueaza pentru Juventus, a declarat ca disputa cu tehnicianul portughez a fost una extrem de tensionata. Paul Pogba a fost antrenat de Jose Mourinho la Manchester United. Cei doi au avut…

- Alexandru Maxim isi contiua evolutia de vis pentru Gaziantep! Internationalul roman a marcat un gol si a contribuit cu pasa decisiva la o alta reusita a colegilor sai, intr-un meci din Cupa Turciei. Alexandru Maxim are un sezon de exceptie la Gaziantep. Mijlocasul de 32 de ani a ajuns la 4 goluri marcate…

- Victor Becali a oferit detalii despre stadiul recuperarii lui Ianis Hagi. Fiul „Regelui” a suferit o ruptura de ligamente la inceputul anului si a fost operat. Mijlocasul de 24 de ani a revenit, in cele din urma, la antrenamentele lui Rangers. Ianis Hagi e gata sa isi faca aparitia si intr-un meci oficial,…

- Cristiano Ronaldo, amendat cu o suma uriasa de Manchester United, dupa interviul exploziv cu Piers Morgan. Este vorba de o amenda de un milion de lire sterline. Cristiano Ronaldo a acorda un interviu exploziv in care i-a pus la zid pe antrenorul Erik ten Hag, dar si pe cei din conducerea clubului. Ronaldo…

- Cristiano Ronaldo continua seria de declarații șocante in interviul acordat lui Piers Morgan. Starul portughez a vorbit despre drama neștiuta din familia sa. Cristiano Ronaldo a dezvaluit ca fiica sa de doar cateva luni s-a luptat cu probleme de sanatate, motiv pentru care lusitanul a ratat pregatirea…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski a castigat, luni, trofeul Gerd Muller, acordat celui mai bun atacant din Europa, in cadrul galei pentru Balonul de Aur. Lewandowski a primit trofeul de cele doua fiice ale lui Gerd Muller, care a murit in 2021, la 75 de ani. Robert Lewandowski, discurs emoționant…

- N’Golo Kante poate ajunge gratis la Barcelona in vara urmatoare. Mijlocasul de 31 de ani refuza prelungirea contractului cu Chelsea, iar Xavi a pus la cale un plan. Chiar daca sezonul abia a inceput, Xavi este cu gandul la viitor. Vrea sa faca tot posibilul pentru ca N’Golo Kante sa ajunga pe Camp Nou.…

- Inter Miami, echipa lui David Beckham din MLS, pregatește o oferta pentru Cristiano Ronaldo. Starul portughez ar putea in sfarșit sa plece de la Manchester United. Englezii de la The Sun noteaza ca Ronaldo ar lua in calcul plecarea la echipa lui David Beckham dupa ce Erik ten Hag l-a ținut pe banca…