- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat intr-un interviu acordat postului Europa Libera ca limba de stat a țarii sale este cea moldoveneasca. Igor Dodon a afirmat intr-un interviu pentru Europa Libera ca limba de stat ar trebui sa fie limba moldoveneasca, iar in școli ar trebui sa se…

- Partidul Liberal propune crearea unei Mișcari Unioniste in Republica Moldova din care sa faca parte toate formațiunile care opteaza pentru unirea cu Romania și care sa participe in comun la alegerile parlamentare și la scrutinul prezidențial din anul viitor. Asemenea tentative au existat și anterior,…

- Premierul Ion Chicu recunoaste ca exista problema cu tranzitul gazelor naturale rusești spre Republica Moldova prin Ucraina, din cauza divergentelor dintre Rusia și Ucraina. Chicu spune ca este o problema externa, dar care a fost definitiv ignorata de Guvernul condus de Maia Sandu. …

- Dodon crede ca in R. Moldova e nevoie de inca doua aeroporturi, iar daca un partener privat vrea sa faca „un aeroport de la zero, in camp", nu are decat sa investeasca banii. Mai mult, Dodon crede ca un aeroport in plus ar atrage companiile low cost, iar moldovenii nu vor mai merge sa zboare din Romania.…

- Igor Dodon l-a felicitat pe Klaus Iohannis pentru realegerea în funcția de președinte, spunând ca ”românii au facut o alegere importanta și pentru Republica Moldova”.La secțiile din R. Moldova, Klaus Iohannis a obținut 96,30% din cele peste 50.000 de voturi exprimate.Ce…

- (foto: publika.md) Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat intr-un interviu acordat postului de televiziune Moldova 1, preluat de agentia nationala rusa de presa TASS, ca de la 1 octombrie Gazprom livreaza gaz natural la un pret redus cu 15% pentru 1000 metri cubi. Aceasta reducere este…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, i-a prezentat luni, la Palatul Cotroceni, presedintelui Klaus Iohannis prioritatile partidului in perspectiva sustinerii noului guvern, respectiv revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, reducerea numarului de parlamentari la 300 sau infiintarea unui…

- Republica Moldova și Romania semneaza, astazi, o foaie de parcurs pe domeniile de cooperare prioritara, prin care țara vecina ne va oferi mai multa asistența pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare. Anunțul a fost facut de miniștrii de Externe de la Chișinau și București, Nicu Popescu și Ramona…