De la 1 ianuarie 2024 a intrat in vigoare noul Cod vamal al Republicii Moldova, in virtutea caruia firmele din Transnistria vor trebui sa plateasca taxe vamale la bugetul Republicii Moldova. Pana acum, desi companiile din regiunea transnistreana erau inregistrate la Chisinau ca agenti economici moldoveni, ele plateau taxe vamale la bugetul transnistrean. Schimbarea a provocat nemultumirea autoritatilor de la Tiraspol, care acuza Chisinaul ca impovareaza fiscal companiile transnistrene si ca au introdus masura brusc, fara a o anunta in prealabil. Noul Cod vamal al Republicii Moldova mentioneaza…