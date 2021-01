Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Sibiu, confirmat cu COVID-19, care a suferit o fractura la nivelul piciorului, iar dupa o saptamana a avut complicatii, a mers la UPU Sibiu pentru a cere ajutorul medicilor. Chemat, medicul ortoped de garda a refuzat sa acorde ingrijiri unui bolnav infectat cu SARS-CoV-2, potrivit Mediafax.…

- Sambata au ars de vii zece pacienți coronavirus la secția ATI de la Spitalul din Piatra-Neamț. Alte șapte persoane, printre care și medicul de garda se afla in stare critica. Catalin Denciu, medicul de garda ce a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului, a fost transferat in Belgia cu […] Articolul…

- Medicul care a suferit arsuri grave in incendiul de la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț este Catalin Denciu și era de garda la momentul tragediei. El are arsuri pe 40% din suprafața corpului dupa ce a incercat sa salveze din flacari pacienți care erau internați in stare critica, cu…

- Bistrițeanul.ro e astazi de garda. De garda suntem mereu, dar urmarim ce se intampla de la distanța. Astazi, vom fi insa alaturi de cadrele medicale de la Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Bistrița 12 ore, de la 8 dimineața și pana la 20.00 seara. Atat dureaza o garda la UPU.…

- Incendiu ATI Piatra Neamt. Din cel putin opt persoane care se aflau inauntru, internate si ventilate mecanic, sapte au murit. Incendiul a fost anunțat in aceasta seara, 14 noiembrie, in jurul orei 19. Au fost trimise mai multe echipaje de pompieri cu autospeciale. Incendiu la ATI Piatra Neamț. Potrivit…

- Un puternic incendiu a izbucnit sambata seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Neamț, Irina Popa, șapte persoane au murit. „Sapte persoane sunt decedate ca urmare a incendiului produs…

- Zece oameni au murit sambata seara la Piatra Neam, in urma unui incendiu la sectia ATI a Spitalului Judetean. Printre victime se afla si medicul de garda, care fusese grav ranit cand a incercat sa salveze din foc pacientii intubati si imobilizati la pat .