- Romania și-a tras singura un glonț in picior prin ințelegerea cu Austria referitoare la „Schengen Air”, susține Razvan Nicolescu, fost ministru al energiei in Guvernul Ponta. Declarația atașata ințelegerii introduce unele criterii suplimentare, iar Romania nu obține o intrare adevarata in Schengen,…

- Ministrul apararii din Belgia, Ludivine Dedonder, a sosit luni dimineata in Romania, insotita de comandantul armatei belgiene, pentru o vizita de Craciun la cei peste 250 de soldati belgieni stationati in cadrul misiunii NATO infiintate in urma invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza agentia Belga.…

- Presedinta Republicii Moldova Maia Sandu a salutat sambata, 16 decembrie, adoptarea de catre parlament a unei noi strategii de securitate nationala, prima dupa 12 ani, care solicita ancorarea tarii alaturi de aliatii sai occidentali si identifica Rusia drept o amenintare, relateaza agenția Reuters,…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța joi, 14 decembrie, ca „protesteaza ferm fața” fața de noua violare a spațiului aerian al Romaniei, dupa ce MApN a gasit o drona in zona localitații tulcene Grindu și ca il va convoca pe șeful misiunii diplomatice a Rusiei.„Ministerul Afacerilor Externe protesteaza…

- La data de 7 noiembrie 2023, membrii Consiliului de Administrație a Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE Moldova) au intreprins o vizita de lucru la Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE Romania). In cadrul intilnirii Veaceslav Untila, director general…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca a aprobat o schema de ajutoare in valoare de pana la 24 de milioane de euro ceruta de Romania pentru sprijinirea investitiilor in porturile maritime, in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, preluat…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va ajunge astazi in Romania. Liderul de la Kiev va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Marcel Ciolacu și va susține un discurs in plenul Parlamentului. Este prima vizita pe care Zelenski o face la București de la invazia Rusiei in Ucraina.…