- Investigatiile declansate de Consiliul Concurentei inainte de criza vor fi reluate si alte investigatii noi vor fi lansate, astfel ca este foarte posibil ca autoritatea de resort sa anunte mai multe amenzi pana la sfarsitul anului, a declarat, joi, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu."In…

- Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu a spus, marți, la Realitatea PLUS, ca vor fi sancționate firmele care maresc prețurile la echipamentele și produsele de protecție impotriva COVID-19. Mai mult, acesta a punctat ca amenzile sunt pana la 100 milioane de euro și ca are in prezent…

- Astfel, spray-ul antibacterian Touch Kids pentru maini, la 59 ml, costa 39 de lei. Totodata, spray-ul antibacterian Touch Classic pentru maini, 59 ml, are un pret de 29,99 lei, cu 45% redus fata de pretul initial de 55 de lei. Saptamana trecuta, pretul mastilor medicale a crescut de la 25…

- Consiliul Concurentei avertizeaza companiile sa nu creasca preturile in aceste zile, cand exista o cerere mai mare din partea consumatorilor, intrucat autoritatile pot apela la masuri exceptionale pentru a stopa scumpirile nejustificate, a declarat presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu,…

- Consiliul Concurentei investigheaza comportamentul companiilor care comercializeaza produse si echipamente de protectie medicala, în contextul scumpirii masive a acestora, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei."La ora actuala cererea…

- ​Consiliul Concurenței se pregatește sa anunțe 'cel mai probabil la începutul anului viitor' rezultatele unei investigații care a început de la service-urile auto dar care a fost extinsa anul trecut la firme care vând asigurari RCA, a anunțat marți Bogdan Chirițoiu, președintele…

- ​Doua mari lucruri se întâmpla anul acesta în industria telecom: Unul din cei patru mari operatori vrea sa iasa din piața și al doilea este lictația pentru noile frecvente pentru servicii 5G, a declarat marți Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Și eu aș vrea sa…

- Chiritoiu reclama agresivitatea politicului și a mediului de afaceri asupra Consiliului Concurentei: “O multinationala a amenintat chiar la mine in birou” Anul 2019 a adus o presiune mai intensa a politicului asupra Consiliului Concurentei, dar si o agresivitate din partea mediului de afaceri,…