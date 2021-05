Chiriile pentru spații de birouri au scăzut cu 2 euro/mp în pandemie Chiriile ȋn cladirile de birouri din București a scazut, ȋn ultimul an, cu 12-17%, ȋn funcție de zona, arata o analiza Investpoint. Piața spațiilor de birouri a fost una dintre cele mai afectate de criza Covid-19, ȋntrucat multe companii și-au mutat, parțial sau total, activitatea ȋn online, iar angajații au trecut ȋn telemunca. Astfel, chiriașii au renunțat la birouri sau au redus suprafața spațiilor inchiriate. „Majoritatea cladirilor de birouri aveau, ȋn 2019, grade de neocupare de sub 5% in zona centrala, in Aviatorilor și in Floreasca, și 10-15% in Pipera și Piața Presei/Expoziției (unde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului „Marius Nasta” din București, Beatrice Mahler, a declarat luni ca numarul ridicat al persoanelor vaccinate, din marile orașe, coincide ca scaderea cazurilor de infectari cu coronavirus care necesita spitalizare, potrivit Digi24 . Medicul spune ca este optimist cu privire la situația…

- Ioana Mihaila,ministrul Sanatații, a anuntat miercuri, 28 aprilie, in briefingul de presa de dupa ședința de Guvern, operationalizarea unei aplicatii prin care apartinatorii pacientilor diagnosticati cu COVID-19 si internati la ATI pot afla informatii despre starea acestora, informeaza News.ro . Demnitarul…

- Gabriela Firea: „200.000 de bucureșteni vor plati enorm pentru locurile de parcare de reședința. Pentru unii dintre ei taxa se marește DE 10 ORI, atenție, DE 10 ORI! Noul primar general “de dreapta” a decis, fara vreun fel de anunț sau consultare publica, sa puna aceasta noua taxa pentru parcarile de…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a demarat o campanie in care incurajeaza populația din Romania sa poarte masca și sa se vaccineze prezentand situația dificila existenta la nivelul departamentelor de urgența, ca urmare a creșterii numarului de pacienți cu COVID-19 care necesita internare…

- Fundația Globalworth a pus la dispoziția autoritaților din București un spațiu de birouri Globalworth, liderul pieței de birouri din Romania, pentru un centru de vaccinare anti-COVID. Aflat la parterul cladirii City Offices, cu o suprafața totala de 306 mp, centrul marcheaza un pas important in lupta…

- Psihiatrul Gabriel Diaconu o analizeaza pe medicul Flavia Groșan, cea care a explicat ca aplica alta schema de tratament și a vindecat 1000 de pacienți de Covid-19. Diaconu compara ieșirea in decor a Flaviei Groșan cu cea a unui soldat care in timpul lui Hitler refuza salutul nazist și arata ca aceasta…

- "In tarile in care raspandirea variantelor este ridicata si in tarile in care dispunem acum de informatii despre utilizarea acestui vaccin pentru a controla maladia cauzata de aceste variante, va recomandam utilizarea sa", a declarat, astazi, Alejandro Cravioto, presedintele Grupul Strategic Consultativ…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența din București a decis noile restricții care vor fi active in Capitala, o data cu revenirea in scenariul roșu. Restricțiile intra in vigoare din 8 martie, ora 00.00. Citește și: O mare companie farmaceutica, anunț URIAȘ: medicamentul care vindeca…