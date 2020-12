Analistul Bogdan Chirieac a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca PSD a castigat alegerile "de o maniera categorica", presedintele Klaus Iohannis contribuind la acest rezultat "in incercarea de a demoniza PSD". "Avem multe premiere la acest scrutin. In primul rand, este un urias succes pentru presedintele Klaus Iohannis, nu in calitatea sa de sef de stat, nu in calitatea sa de presedinte PNL, ci in calitatea sa de agent electoral al PSD. Fara efortul neprecupetit al domniei sale, in incercarea de a demoniza PSD, acest partid nu ar fi castigat aceste alegeri. In mod evident, domnul Iohannis a obtinut…