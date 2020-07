Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Pavel a relatat prin ce a trecut și i-a certat pe cei care au spus despre el ca a primit bani ca sa susțina ca a fost infectat. "Am iesit cu tensiune 18 din spital. Imi pare rau ca o parte din romani au avut un comportament urat fata de mine. Eu nu ma murdaresc pentru nimic in lume,…

- La aproape doua saptamani dupa ce a fost externat, Marcel Pavel face marturisiri cutremuratoare despre virusul ucigas si cum a fost pentru el toata perioada cat timp a stat in spital, sub supravegherea medicilor. "Acum sunt ceva mai bine. A fost cumplit, am fost la un pas de moarte. In spital,…

- Marcel Pavel s-a externat vineri, 1 iulie, din spital, dupa ce a fost internat fiind infectat cu coronavirus la "Matei Bals" din Bucuresti. Artistul suferise inițial de sinuzita, fiindu-i afectate caile respiratorii superioare, dezvoltand apoi o dubla pneumonie, conform declarațiilor sale. Citeste…

- "Am iesit cu baietelul un pic in parc, pentru ca mi-a fost dor sa fac asta cu el. Si o doamna mai in varsta mi-a spus 'ce faci in parc? Te-am vazut ca esti bolnav. Nu puteai sa mai stai cateva zile in casa?'. I-am zis ca sunt externat, ca m-am vindecat. Mi-am asumat chestia asta, chiar spuneam in…

- Cantarețul roman Marcel Pavel a fost diagnosticat cu coronavirus și a fost internat la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, relateaza Agerpres citand surse medicale.

- Marcel Pavel a fost luat cu izoleta, dupa ce a fost confirmat cu coronavirus. Cantaretul se simtea rau de cateva zile. In prezent, Marcel Pavel este internat la Institutul Matei Balș din București, au declarat surse medicale pentru HotNews.ro. Artistul in varsta de 60 de ani a fost…

- Firea a anunțat testarea a zeci de mii de romani pentru Coronavirus , demersurile incepand la finalul acestei saptamani. „A venit momentul, pentru ca acum o luna ni s-a spus ca nu e momentul, eu cred ca a venit momentul sa redeschidem economia, sa ajungem cat de cat la o viața normala in condițiile…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a vorbit despre pandemia de coronavirus și a afirmat ca iși viziteaza uneori parinții. Halep locuiește in aceasta perioada in București, departe de Constanța, orașul natal, acolo unde se afla mama și tatal sportivei noastre. Bilanț in Romania: 8.418 de cazuri de coronavirus…