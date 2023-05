Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu (32 de ani, #35 WTA), o intalnește, marți in sferturile de finala ale turneului de la Madrid pe Maria Sakkari (27 de ani, #9 WTA). Romanca a mai mai fost de doua ori in poziția de a lupta pentru semifinale la Madrid și de fiecare data a pierdut Irina Begu cauta semifinalele la turneul de…

- Irina Begu, 32 de ani, locul 35 WTA, a facut o partida excelenta in fața americancei Shelby Rogers, 30 de ani, #38 WTA, in turul 3 al turneului de la Madrid și s-a impus cu 7-5, 6-2. Romanca este in optimi de finala dupa 7 ani. Ziua a inceput devreme pentru Irina Begu la Madrid, romanca și Shelby Rogers…

- Irina Begu 32 de ani, #35 WTA) se dueleaza in aceasta seara, dupa ora 18:30, cu Karolina Muchova (26 de ani, #52 WTA), in turul II al turneului de la Madrid. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2. Irina Begu debuteaza și ea pe zgura de la Caja Magica. Romanca in varsta de 33 de…

- Rafael Nadal este in continuare accidentat la piciorul stang, iar campionul iberic și-a anunțat joi retragerea de la turneul „ATP Masters 1000” de la Madrid, care va incepe saptamana viitoare.

- Jaqueline Cristian se afla in fața celei mai mari reușite a carierei sale. Romanca a ajuns, sambata dupa masa, in mare finala de la Trnava, dupa ce a invins-o in penultimul act al competiției pe reprezentanta gazdelor, Kristina Kucova, cu scorul de 6-3, 6-4. Astfel, succesul o propulseaza pe Cristian…

- Beijingul a criticat duminica decizia americana de a dobori balonul care zbura de cateva zile deasupra Statelor Unite, acuzand Washingtonul ca „reactioneaza intr-o maniera vadit excesiva si ca incalca grav practicile internationale”, scrie AFP. SUA au spus ca este vorba despre un balon de spiojan trimis…

- Caștigatoarea din 2021 a show-ului „Romanii au talent”, Ana-Maria Margean, a urcat zilele trecute pe scena „America”s Got Talent: All Stars”. Momentul ei a fost unul extrem de reușit, judecand dupa reacția juraților. Ana-Maria a ajuns in finala showului. Margean caștiga „Romanii au Talent” la varsta…

- Caștigatoarea din 2021 a show-ului „Romanii au talent”, Ana-Maria Margean, a urcat zilele trecute pe scena „America”s Got Talent: All Stars”. Momentul ei a fost unul extrem de reușit, judecand dupa reacția juraților. Ana-Maria a ajuns in finala showului. Margean caștiga „Romanii au Talent” la varsta…