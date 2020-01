Chinezii au izolat 56 de milioane de oameni, pentru a impiedica raspandirea virusului mortal China a anuntat sambata extinderea cordonului sanitar impus pentru limitarea raspandirii noului coronavirus identificat initial in orasul Wuhan, masura ce are drept consecinta izolarea de restul lumii a 56 de milioane de persoane.



Cinci orase din provincia Hubei (centru) au fost adaugate celor 13 care erau deja vizate de aceasta dispozitie ce implica in special suspendarea transportului public spre si dinspre aceste aglomerari si inchiderea bretelelor de autostrada care le deservesc, relateaza AFP.



Armata chineza a desfasurat sambata medici in centrul epidemiei de pneumonie…

Sursa articol: business24.ro

