- Noua ecranizare a celebrului roman al lui Jules Verne „Ocolul pamantului in 80 de zile” a fost realizata și in Romania, „in locații versatile din București sau Ploiești”, noteaza revista britanica CN Traveller. Producatorii au ales pentru filmari capitala București, cu Centrul Vechi și Piața Universitații,…

- Intreaga lume se pregateste sa intampine sarbatorile de iarna. Marile orase ale lumii precum New York, Moscova si Paris au fost impodobite de sarbatoare. Iar la Londra, ducesa de Cambridge a organizat un concert de colinde dedicat angajatilor din prima linie, scrie observatornews.

- Anul 2022 va aduce la Craiova prima toaleta publica smart. Achizitia a fost finalizata de primarie la foc automat, iar acum se asteapta ca furnizorul sa aduca toaleta si sa o monteze in locatia aleasa de municipalitate. Cel mai probabil, toaleta smart va fi amplasata in Gradina Botanica, unde a fost…

- Compania Grow Business Development din Iasi, specializata in consultanta de afaceri, audit operational si financiar, a achizitionat spatiu publicitar in cunoscuta piata Times Square din New York, pentru a le ura „La multi ani” romanilor.

- Lady Gaga, apariții fashion de neuitat in preajma lansarii filmului House of Gucci Filmul House of Gucci, cu Lady Gaga intr-unul dintre rolurile principale, se lanseaza in cinematografe pe 24 noiembrie. Au avut deja loc premierele oficiale in orașe precum Londra, Milano sau New York. Evenimente destinate…

- Statele Unite și-au redeschis de luni frontierele. Turiștii din peste 30 de țari, inclusiv intreaga Uniune Europeana pot merge acum peste ocean, insa doar daca sunt vaccinați cu schema completa.

- Vedeta lui Brooklyn Nets, Kevin Durant, a fost amendat cu 25.000 dolari, din cauza ca a aruncat o minge in tribune la meciul de vineri cu Indiana Pacers (105-98) in Liga nord-americana de baschet (NBA), disputat pe arena Barclays Center din New York, transmite AFP, care citeaza NBA. Durant, autor…