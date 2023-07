Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște susține in aceasta dupa-amiaza un nou meci de verificare. De la ora 18.00, la baza “Campoverde”, din Ghimbav, formația dambovițeana va intalni pe Sepsi Sfantu Gheorghe II. Acesta va fi al treilea amical pe care il va susține Chindia in aceasta vara. In primele doua, elevii lui Dragoș…

- Chindia Targoviște a gasit gustul victorie in meciurile amicale. Dupa eșecul cu Unirea Slobozia (0-1), miercuri dupa-amiaza, la Ghimbav, dambovițenii au trecut cu 3-0 de CSM Alexandria. Reușitele Chindiei in disputa cu teleormanenii au fost semnate de A. Șerban (pen), Giț și Moldoveanu, ultimul fiind…

- In primul amical disputat in aceasta vara, Chindia Targoviște a pierdut cu scorul de 0-1 in fața Unirii Slobozia, intr-un joc disputat pe terenul 5 din cadrul Complexului Sportiv Ghencea. A fost partida de debut a antrenorului Dragoș Militaru, dar și a numeroși componenți din lot, care au fost transferați…

- Mircea Rednic, antrenorul echipei UTA, și-a dus echipa la Socodor pentru un joc de verificare cu echipa locala, nou promovata in Liga a 3-a. Deși... The post UTA, victorie clara in primul amical al verii pe arena din Socodor appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Chindia Targoviște se dezintegreaza de la o zi la alta! Astazi, formația dambovițeana a ramas și fara portarul Dinu Moldovan. Goal-keeper-ul in varsta de 33 de ani a lasat in urma Targoviștea și a semnat cu Sepsi Sfantu Gheorghe. Dinu Moldovan a semnat cu caștigatoarea Cupei Romaniei un contract valabil…

- Dublul campion mondial si european David Popovici a castigat clar proba de 100 m liber, sambata, in Cupa Romaniei la inot, competitie gazduita de Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.

- Galatasaray si-a adjudecat al 23-lea titlu de campioana a Turciei, marti, cu o victorie clara, scor 4-1, in deplasare la Ankaragucu, in etapa a 36-a.Cu un meci ramas de disputat, cel mai titrat club din Turcia, cu 82 de puncte, nu mai poate fi egalat de vicecampioana si marea rivala Fenerbahce (77…

- Junioarele echipei U15 Atletic Olimpia calca pe urmele senioarelor și obțin victorii frumoase. Vineri, 19 mai, fetele pregatite de Iulia Mera si Alexandra Iusan au surclasat cu 7-0 (4-0) echipa sibiana AS FC Interstar, dupa un joc dominat clar de gazde. Meciul desfasurat pe stadionul din parc a contat…