- Napoli și AC Milan se infrunta de la ora 21:45 in capul de afiș al rundei cu numarul 8 din Serie A. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 2, Telekom Sport 2 și Look Sport. Ciprian Tatarușanu este rezerva la Milan. Programul + rezultatele etapei #8 din…

- Hermannstadt primește vizita Astrei Giurgiu, in primul meci al zilei din Liga 1. Partida va incepe la ora 17:00 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Sport +. Programul și rezultatele etapei #11 din Liga 1 pot fi vazute AICI Hermannstadt…

- CFR Cluj și UTA se intalnesc duminica, 22 noiembrie, in etapa cu numarul 11 din Liga 1. Meciul va incepe la ora 20:00 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport, Look Sport + și Telekom Sport. Programul + rezultatele etapei cu numarul 11 din Liga 1 liveTEXT de…

- Azi s-a stabilit programul din 16-imile Cupei Romaniei. Primele partide se vor juca vineri, 27 noiembrie, iar ultimele vor avea loc luni, 30 noiembrie. Vineri se vor juca Chindia – Hermannstadt (ora 18:00) și Progresul Spartac – CS Universitatea Craiova (20:45). Cel mai tare meci al rundei, Dinamo –…

- Cosmin Contra și-a inceput in 2017 mandatul și seria victorioasa de la Dinamo intr-un meci cu bunul amic Leo Grozavu. Diseara, se revad din nou, dupa ce-au fost colegi in defensiva „cainilor”. Sepsi - Dinamo se joaca azi, de la ora 21:45, in etapa cu numarul 8 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in…

- Dinamo primește vizita liderului Ligii 1, Universitatea Craiova, intr-un meci contand pentru etapa cu numarul 7 a campionatului. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport +. Vezi aici toate rezultatele și programul etapei…

- Dinamo iși va inaugura la derby-ul cu FCSB de sambata noul echipament pentru sezonul in curs, unul complet diferit fața de cel din campionatul trecut. Dinamo - FCSB se joaca sambata, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Derby de Romania va…

- Academica Clinceni primește vizita celor de la Gaz Metan Mediaș in al treilea meci al etapei cu numarul 5 din Liga 1. Partida va incepe la 14:45 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Programul și rezultatele din etapa #5 a Ligii…