- China urmeaza sa instituie o ”linie de demarcatie” in varful Everestului, cu scopul de a evita orice contaminare cu covid-19 de catre alipinisti provenind din Nepal, relateaza AFP potrivit Agerpres. Prima tara afectata de pandemia covid-19, China a oprit in mare parte epidemia, inca din primavara…

- In timp ce India se lupta cu o noua varianta a coronavirusului, care provoaca haos in toata țara, canalele mass-media locale publica o poveste deosebit de trista. Un cuplu de varstnici, ambii pozitivi pentru Covid-19, se sinucid de teama sa nu-i transmita virusul nepotului. Originari…

- ​Numarul de cazuri de Covid a crescut puternic în Nepal și mulți se tem ca țara va avea soarta Indiei, în condițiile în care sistemul sanitar sta și mai rau în Nepal. Dupa ce în 2020 sezonul a fost suspendat, anul acesta 408 expediții au cumparat permise de ascensiune pe…

- Zece persoane au murit dupa ce un incendiu care a izbucnit intr-un mall s-a raspandit la un spital care trata pacienti cu Covid-19 din Mumbai, capitala financiara a Indiei, au declarat vineri oficialii locali, informeaza dpa. Focul a izbucnit dupa miezul noptii de joi spre vineri, in centrul comercial…

- Zece persoane au murit in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un mall și s-a raspandit și la un spital din apropiere, unde sunt tratați pacienti COVID din Mumbai, capitala financiara a Indiei, au declarat vineri oficiali locali, informeaza dpa, preluata de Agerpres.

- Beijingul a aprobat inceperea studiilor clinice pentru un vaccin impotriva COVID-19 care se administreaza prin inhalare, dezvoltat de compania chineza CanSino Biologics, a declarat, marti, compania, intr-un comunicat, relateaza AFP.

- Organizația Mondiala a Sanatații a cerut Tanzaniei (oficial Republica Unita a Tanzaniei) sa inceapa raportarea cazurilor de coronavirus și sa faca publice datele cu privire la cazurile de COVID-19, potrivit BBC. Tanzania este una dintre puținele țari din lume care nu publica date despre cazurile…