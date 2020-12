Stiri pe aceeasi tema

- China și-a propus sa vaccineze anti-Covid in jur de 50 de milioane de persoane din grupele prioritare inainte de startul sezonului calatoriilor prilejuite de Anul Nou Chinezesc - care incepe pe 25 ianuarie 2021, fiind anul Șobolanului de Metal, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters. Potrivit sursei…

- Un tribunal olandez a cerut miercuri urmarirea in justitie a sefului grupului bancar elvetian UBS, Ralph Hamers, in cazul operatiunilor legate de spalarea de bani din perioada in care conducea banca olandeza ING Groep NV, transmit Reuters. In 2018, justitia olandeza a ajuns la un acord amiabil cu ING…

- Turcia va semna un contract in zilele urmatoare pentru achizitia a circa 20 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 al companiei chineze Sinovac Biotech, a declarat ministrul sanatatii, Fahrettin Koca, in parlament, precizand ca Ankara se mai afla in discutii pentru cumpararea de doze din vaccinul…

- Comisia Europeana vrea sa ajunga la un acord cu compania americana Moderna pentru achiziționarea a milioane de vaccinuri anti-Covid-19, la un pret sub 25 de dolari doza, transmite Reuters, citata de news.ro . Moderna a anuntat luni ca vaccinul sau experimental are o eficacitate de 94,5% pentru prevenirea…

- Campania de testare si de carantinare desfasurata de Slovacia in ultimele doua saptamani a contrbuit semnificativ la scaderea cu mai mult de jumatate a ratei infectarilor cu noul coronavirus, a declarat luni prim-ministrul Igor Matovic intr-o conferinta de presa, transmite Reuters, citata de Agerpres.…

- China a inceput unul dintre cele mai mari teste cu public, pentru moneda sa digitala, in incercarea de a croi un viitor fara numerar, relateaza CNBC potrivit Mediafax.Saptamana trecuta, guvernul din Shenzhen a organizat o loterie pentru a oferi o moneda digitala in valoare totala de 10 milioane…