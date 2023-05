Stiri pe aceeasi tema

- Esența crizei ucrainene este "o explozie majora de contradicții" in gestionarea securitații europene. Purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a facut aceasta declarație joi, in cadrul unui briefing, ca raspuns la o solicitare a TASS de a comenta cuvintele reprezentantului special…

- Trimisul special al Chinei pentru afaceri eurasiatice, Li Hui, a declarat, in timpul unei vizite la Kiev, in perioada 16-17 mai, ca nu exista o metoda universala de rezolvare a crizei ucrainene, iar RPC va ajuta la rezolvarea problemei in felul sau. Despre aceasta a anunțat, joi, Ministerul chinez de…

- Trimisul special al guvernului chinez pentru afaceri eurasiatice, Li Hui, s-a intilnit cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski, in timpul vizitei sale in Ucraina. Purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, a declarat acest lucru in cadrul unui briefing joi. "In timpul vizitei…

- Reprezentantul special chinez in afacerile euroasiatice, Li Hui, va efectua pe 15 mai, un turneu de vizite oficiale in Ucraina, Polonia, Franța, Germania și Rusia pentru a discuta despre soluționarea crizei Ucrainei, a declarat Wang Wenbin, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe. El…

- China va "riposta" la eventualele sanctiuni ale Uniunii Europene impotriva companiilor chineze pentru presupusele lor schimburi comerciale cu Rusia, a avertizat marti, la Berlin, ministrul de Externe chinez, Qin Gang, in replica la o declaratie a sefei diplomatiei germane, Annalena Baerbock, care a…

- Fostul ambasador chinez in Rusia, Li Hui, va deveni șeful delegației chineze pentru reglementarea crizei din Ucraina. Informația a fost anunțata miercuri, in cadrul unui briefing special, de Yu Jun, director adjunct al Departamentului pentru Europa și Asia Centrala din cadrul Ministerului chinez de…

- Autoritațile chineze sint pregatite pentru dialog cu Uniunea Europeana cu privire la o soluționare pașnica a crizei din Ucraina și spera in independența strategica a UE in aceasta problema. Acest lucru a fost declarat marți de purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning. „Sintem…

- Guvernul SUA trebuie sa-și regindeasca propriile acțiuni și poziție fața de criza din Ucraina inainte de a critica China. O declarație in acest sens a fost facuta miercuri, la un briefing ordinar, de catre purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin. "China a cerut intotdeauna…