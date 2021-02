China: Un bărbat care făcea abdominale pe un stâlp de electricitate a provocat o imensă pană de curent VIDEO Un barbat care s-a urcat pe un stâlp de electricitate pentru a face abdominale a provocat în China o enorma pana de curent, lasând în întuneric zeci de mii de case, scrie marți presa de stat, preluata de AFP.



Scena insolita a avut loc duminica seara în sud-vestul țarii, în Chengdu, o imensa metropola cu 16,5 milioane de locuitori, relateaza Cotidianul poporului.



Barbatul, al carui nume nu a fost dezvaluit, a scapat miraculos teafar și nevatamat și a fost arestat de poliție. Nu se știe deocamdata ce l-a determinat sa faca acest gest.



Incidentul…

Sursa articol: hotnews.ro

