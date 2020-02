Stiri pe aceeasi tema

- China a pregatit o armata de 100.000 de rațe la granița cu Pakistan, care va fi trimisa in țara vecina in a doua jumatate a acestui an, pentru a o ajuta in lupta cu invazia de lacuste care distruge culturile și amenința securitatea țarii, informeaza Bloomberg. Cel puțin 100.000 de rațe vor fi trimise…

- Lu Lizhi, cercetator la Academia de Stiinte Agricole din Zhejiang si care conduce acest proiect impreuna cu o echipa de la o universitate din Pakistan, a precizat ca ratele constituie o „arma biologica" si pot fi mai eficiente decat pesticidele. Regiunea cuprinsa intre estul Africii si sudul Asiei este…

- Imaginile „apocaliptice" au fost filmate in Bahrain, invadat de milioane de lacuste. Roiurile au fost atat de mari incat au acoperit total cerul. Zeci de masini aflate in trafic au fost nevoite sa traga pe dreapta dupa ce vizibilitatea a scazut la zero. Lacustele se indreapta catre China,…

- Exista temeri ca situatia nu va fi controlata pana in aprilie, cand va incepe recoltatul. Natiunile Unite au transmis ca roiurile din Somalia si Etiopia sunt cele mai mari din ultimii 25 de ani. Kenya nu s-a mai confruntat cu o amenintare atat de mare a invaziei de lacuste de 70 de ani, potrivit Organizatiei…

- Lacustele au distrus circa 70.000 de hectare de teren in Somalia si Etiopia vecina, amenintand rezervele de hrana din ambele tari si mijloacele de trai ale comunitatilor agricole, a afirmat FAO.Un roi mediu de lacuste poate distruge culturile care ar putea hrani 2.500 de persoane timp de…