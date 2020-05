Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a ținut un discurs video la deschiderea celei de-a 73-a conferințe a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Xi Jinping a declarat ca pe parcursul a doi ani China va oferi ajutoare internaționale in valoare de 2 miliarde de dolari pentru a sprijini lupta impotriva epidemiei…

- Una dintre insulele artificiale construite de R.P. Chineza in Arhipelagul Spratly (foto: The Times) La mijlocul lunii aprilie, R.P. Chineza a mai facut un pas in extinderea autoritatii asupra celor aproape 80 de insule, stanci si recife din Marea Chinei de Sud. Ministerul Afacerilor Civile a anuntat…

- Val de critici dupa decizia Statelor Unite de a nu mai da bani la bugetul Organizației Mondiale a Sanatații. Americanii spun ca OMS a gestionat prost criza COVID-19 și a ascuns adevarul despre coronavirus, pentru a menaja regimul comunist de la Beijing.

- Restrictiile asupra calatoriilor la distanta in provincia Hubei din China, epicentrul pandemiei de coronavirus, vor fi ridicate maine, arata o informare a guvernului regional. Permisiunea...

- Teheranul nu va accepta niciodata vreun ajutor medical american in lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat duminica liderul suprem iranian Ali Khamenei, care-i banuieste pe ”sarlatanii” aflati la putere la Washington ”capabili” sa vrea sa amplifice epidemia in tara, relateaza AFP, potrivit…

- China a trimis miercuri un milion de masti Frantei, in lupta impotriva pandemiei covid-19, in contextul in care acest stat membru al Uniunii Europene (UE) se confrunta cu o penurie, relateaza AFP.

- Parerile cu privire la aceasta schema de actiune sunt impartite. Un expert a spus ca o singura rata poate manca peste 200 de lacuste pe zi si ca aceste pasari ar putea fi mai eficiente decat pesticidele. De alta parte, un cercetator este neincrezator in eficienta ratelor. Milioane de astfel de insecte…

- Lu Lizhi, cercetator la Academia de Stiinte Agricole din Zhejiang si care conduce acest proiect impreuna cu o echipa de la o universitate din Pakistan, a precizat ca ratele constituie o „arma biologica" si pot fi mai eficiente decat pesticidele. Regiunea cuprinsa intre estul Africii si sudul Asiei este…