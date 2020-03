Stiri pe aceeasi tema

- China urmeaza sa trimita joi experti si materiale in Italia, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe chinez, intr-un moment in care aceasta tara europeana se confrunta cu o crestere substantiala a numarului de contaminari, informeaza AFP. Cei circa 60 de milioane de italieni sunt supusi incepand de…

- In Italia urmeaza sa soseasca, astazi, experti si materiale din China, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe chinez, intr-un moment in care aceasta tara europeana se confrunta cu o crestere substantiala a numarului de contaminari, informeaza AFP.

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca Centrul european de coordonare a raspunsului la situatii de urgenta (ERCC) a solicitat tuturor statelor membre sa ofere asistenta Italiei, confruntata cu epidemia de coronavirus si care a cerut mai multe masti sanitare, relateaza agentia EFE.

- Potrivit executivului comunitar, Italia a activat Mecanismul de Protectie Civila al UE pentru a cere materiale necesare combaterii raspandirii coronavirusului, solicitand concret masti sanitare, noteaza Agerpres .Comisarul european pentru gestiunea crizelor, Janez Lenarcic, a repetat pozitia Comisiei…

- "O veste extraordinara! Este o rusine nationala sa speculezi pe pielea italienilor", a comentat intr-un comunicat presedintele Uniunii nationale a consumatorilor UNC, Massimiliano Dona. "Problema nu este doar pretul astronomic al produselor, ci vanzarea de masti neconforme, care nu erau folositoare…

- • Prefectul Cristian Ionescu confirma stabilirea a doua centre de carantina • Masuri suplimentare la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean • Persoane venite din zonele afectate de epidemie, aflate sub monitorizare • In farmacii nu mai sunt masti de unica folosinta chiar si de la inceputul…

- Județul Tulcea trimite in China 35.000 de maști medicinale, in valoare de 200.000 de lei. In acest scop, la inceputul lunii februarie a fost convocata o ședința extraordinara a Consiliului Județean Tulcea. Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, filiala Tulcea, si-a exprimat intentia de a se…

- Patru persoane care au venit din China in județul Gorj in ultimele saptamani au fost introduse in carantina de autoritațile sanitare. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Gorj, a fost vorba de patru tineri plecați temporar la studii in China. „Conform prevederilor metodologiei specifice, persoanele…