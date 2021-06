China: Trei astronauţi au decolat către staţia spaţială chineză Prima misiune cu echipaj uman trimisa de China catre statia sa spatiala, aflata în constructie, a decolat joi cu trei astronauti la bord, informeaza AFP și Agerpres. Într-un nor urias de fum cenusiu, racheta Long March 2F a parasit platforma de lansare de la Centrul de lansare spatiala Jiuquan din desertul Gobi.



Cei trei astronauti vor petrece trei luni în primul modul al statiei, care se asteapta sa aiba o durata de viata în spatiu de cel putin zece ani.



