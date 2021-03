China trasează noile Drumuri ale Mătăsii. Un pact pentru 25 de ani Acest ”pact de cooperare strategica pe 25 de ani”, cum il prezinta televiziunea de stat si ale carui detalii si linii mari urmeaza sa fie dezvaluite ulterior, a fost semnat de catre ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif si omologul sau chinez Wang Yi, aflat intr-o vizita in Iran. China este primul partener comercial al Republicii islamice si era unul dintre principalii cumparatori ai titeiului iranian inainte de reimpunerea in 2018, a sanctiunilor americane sectorului energetic iranian, care a condus la o prabusire a exporturilor petrliere ale Teheranului. ”Credem ca acest document… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acest ”pact de cooperare strategica pe 25 de ani”, cum il prezinta televiziunea de stat si ale carui detalii si linii mari urmeaza sa fie dezvaluite ulterior, a fost semnat de catre ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif si omologul sau chinez Wang Yi, aflat intr-o vizita in Iran. China este…

- Diana Șoșoaca, fosta senatoare AUR, spune ca nu o tenteaza inscrierea in PSD. Aceasta a motivat ca partidul condus de Marcel Ciolacu trebuie sa scape de baronii locali și sa recunoasca vina susținerii unui guvern PNL. Senatoarea aleasa pe listele AUR a ras la declarațiile lui Marcel Ciolacu. Acesta…

- Guvernul va examina in regim de urgenta procurarea unui lot de un milion de doze de vaccin anti-COVID-19. Despre aceasta a mentionat premierul in exercitiu Aurelui Ciocoi in cadrul unei sedinte, convocate la Parlament de catre spicherul Zinaida Greceanii.

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, intrebat despre protestul unor reprezentanti ai politistilor de saptamana aceasta, ca nu intelege rostul acestor manifestatii și le-a pus gand rau liderilor de sindicat. „In 2017 au fost foarte multi oameni in strada pentru ca Guvernul PSD a dat OUG 13. In 2020,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca Guvernul se va reuni in sedinta luni pentru a adopta forma finala a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale pe anul 2021, dupa ce Consiliului Legislativ a trimis astazi avizul pentru bugetul pe 2021.

- Iranul isi va reduce si mai mult angajamentele asumate prin acordul nuclear international din 2015 daca celelalte parti semnatare nu reusesc sa-si respecte obligatiile, a anuntat luni Ministerul de Externe iranian, potrivit Reuters. ''Nu avem alta optiune decat aceea de a respecta legea. Acest…

- Sporurile din sectorul bugetar "vor fi plafonate" Foto: gov.ro. Proiectul bugetului de stat pentru acest an este finalizat si va fi facut public mâine sau poimâine dimineata cel târziu - a anuntat premierul Florin Cîtu. Anterior, el afirmase ca proiectul de buget…

- O echipa de experți internaționali din partea Organizației Mondiale a Sanatații, cu obiectivul de a investiga originile pandemiei de coronavirus, va ajunge in țara joi, 14 ianuarie, a anuntat luni Ministerul Sanatatii chinez. Nu se știe insa daca experții OMS vor avea acces și la Wuhan, orașul unde…