China testează o maşină zburătoare alimentată de magneţi, capabilă să atingă o viteză de 230 de kilometri pe oră Acestia au echipat masinile cu magneti puternici, fixati pe podeaua vehiculului, permitandu-le sa leviteze peste o sina conductoare de aproape cinci mile lungime. In total au fost testate opt masini, iar la unul din teste au fost atinse viteze de aproximativ 230 de kilometri pe ora, potrivit raportului. Testele au fost efectuate de autoritatile guvernamentale de transport pentru a studia masurile de siguranta pentru conducerea la viteza mare. Dar Deng Zigang, unul dintre profesorii universitari care au dezvoltat vehiculele, a declarat agentiei de presa ca utilizarea levitatiei magnetice pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

