Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul permanent adjunct al Chinei la ONU, Geng Shuang, a solicitat publicarea rapida a rezultatelor anchetei in cazul exploziilor inregistrate la gazoductul Nord Stream, in cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate privind situația acestuia. Geng Shuang a declarat ca exploziile nu doar…

- Dispozițiile Rezoluției 2231 a Consiliului de Securitate al ONU ar trebui interpretate corect și puse in aplicare pe deplin, fiind corelate cu competența și eficacitatea rezoluțiilor Consiliului de Securitate, a afirmat joi, la Beijing, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe, Wang Wenbin.…

- Reprezentantul special pentru drepturile omului din Ministerul Afacerilor Externe, Yang Xiaokun, a prezentat in ședința Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, poziția Chinei cu privire la regiunile Xinjiang, Tibet și Hong Kong. Acesta a condamnat cu vehemența cateva țari, intre care Marea Britanie…

- Rusia a declarat din nou joi, in Consiliul de Securitate al ONU, ca doreste o ancheta internationala cu privire la exploziile din septembrie anul trecut, in Marea Baltica, care au afectat conductele de gaz Nord Stream ce leaga Rusia si Germania, informeaza Reuters.

- China și Statele Unite ale Americii trebuie sa urmeze calea corecta in relațiile bilaterale, caracterizata prin respect reciproc, coexistența pașnica, cooperare și caștig comun, a declarat ambasadorul Chinei acreditat in SUA, Xie Feng, in discurs in cadrul Consiliului de Afaceri SUA-China. Lumea trece…

- Reprezentantul special al Chinei pentru afaceri eurasiatice, Li Hui, a avut miercuri o intalnire la Berlin cu secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe din Germania, Andreas Michaelis. Ambele parți au facut un schimb de opinii cu privire la soluția politica la criza din Ucraina și relațiile…

- Biroul de presa al Consiliului de Stat al Chinei a prezentat situația economiei naționale din primul trimestru al anului 2023. Potrivit calculelor preliminare, in primele trei luni ale anului PIB-ul a ajuns la 28499,7 miliarde de yuani, o creștere de 4,5% in comparație cu aceeași perioada a anului trecut…

- Anul acesta se marcheaza 31 de ani de la participarea la acțiunile ONU de menținere a pacii de catre armata chineza. Ca al doilea mare contribuitor pentru acțiunile de menținere a pacii și membru permanent al Consiliului de Securitate care trimite cei mai mulți militari in aceste operații, aproximartiv…