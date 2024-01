China și UE zdruncină comerțul mondial Creșterea rapida a exporturilor din China – peste 130 de miliarde de dolari in 2023 – a impulsionat a doua cea mai mare economie din lume, in timp ce se lupta cu o prabușire profunda a pieței imobiliare și cu o incredere scazuta a investitorilor. Dar pentru partenerii comerciali din țarile dezvoltate, perspectiva ca importurile […] The post China și UE zdruncina comerțul mondial first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud interzice prin lege comertul cu carne de caine, o practica traditionala pe care activistii au numit-o de mult timp o rusine pentru tara, scrie Agerpres. Adunarea Nationala a Coreii de Sud a votat marți, in unanimitate, o lege care va intra in vigoare dupa o perioada de gratie de trei ani.…

- Cotatia titeiului Brent a scazut cu 2,63 dolari, sau cu 3,3%, pana la 76,13 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul american West Texas Intermediate au pierdut 2,94 dolari, sau 4%, pana la 70,87 dolari pe baril. Ambele contracte au urcat cu peste 2% in prima saptamana a anului…

- Consumul mondial de carbune a atins un nou record in 2023 deoarece in statele emergente si in curs de dezvoltare cererea ramane solida, se arata intr-un raport publicat vineri de Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Reuters.Anul acesta, cererea de carbune a crescut cu 1,4%, depasind…

- Producția de petrol din SUA a atins un nivel record. In septembrie, companiile petroliere americane au produs 13,2 milioane de barili de petrol pe zi, ceea ce este mai mare decit nivelul de producție din Rusia și Arabia Saudita. Acest lucru este raportat de Radio Libertatea. Creșterea producției de…

- Se preconizeaza ca economia Indiei va trece in frunte in urmatorii trei ani, conducand cresterea in regiune. Cresterea PIB-ul Indiei pentru anul fiscal care se incheie in martie 2024 va atinge 6,4%, a declarat luni agentia de rating intr-un raport separat, aceasta fiind mai mare decat prognoza sa anterioara…

- Septuplul campion mondial de snooker, englezul Ronnie O’Sullivan, a amenintat ca se retrage din sport daca nu va fi lasat sa participe la turneele din China, care nu figureaza in calendarul circuitului mondial World Snooker Tour (WST). Daca rateaza turneele circuitului pentru a participa la cele din…

- In 2017, Yang Denghui a reprezentat China la cea de-a 44-a competiție WorldSkills. La doar 20 de ani, a caștigat medalia de Aur la concursul de frezori CNC. Campion mondial, el a primit multe oferte de munca bine platite. Cu toate acestea, a ales sa devina profesor. In ultimii ani, nu doar ca a antrenat…

- Fondul Monetar International si-a imbunatatit marti prognoza de crestere economica a Chinei la 5,4% pentru 2023, avertizand in acelasi timp ca problemele din sectorul imobiliar persista, transmite CNBC. China a luat și o decizie fara precedent prin creșterea deficitului bugetar, ceea ce inseamna o recunoaștere…