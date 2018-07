Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a comparat practicile comerciale ale Uniunii Europene (UE) cu ale Chinei, intr-un interviu difuzat duminica de Fox News, in care a spus ca ”Uniunea Europeana face probabil tot atat de mult rau ca China, doar ca ea este mai mica”, relateaza AFP conform News.ro . Europenii…

- China, Uniunea Europeana, Mexicul și Canada, Japonia ... Iata o panorama a fronturilor deschise de Washington in razboiul comercial declarat marilor parteneri ai Statelor Unite, potrivit La Libre , citat de Rador.

- Parlamentul a aprobat joi, cu 172 la 14 voturi, o propunere a premierului Boiko Borisov cu privire la elaborarea unui plan, pana la sfarsitul lui octombrie, in vederea unei reluari a construirii centralei nucleare pe malul Dunarii. Bulgaria a cheltuit deja aproximativ 1,8 miliarde de dolari…

- Parlamentul bulgar a aprobat un plan in vederea unei relansari a centralei nucleare de la Belene, la cinci ani dupa suspendarea proiectului din cauza unor probleme financiare si unor ingrijorari cu privire la o dependenta prea mare de energia rusa, relateaza Radio Free Europe/Radio Liberty. Parlamentul…

- Oaspeți dragi de peste Prut se afla in acest week-end la Poiana Campina. Este vorba despre o delegație din comuna Zaim, condusa de primarul Ion Veste. Poiana Campina este infrațita cu localitațile Zaim și Negrești din Republica Moldova, acordurile de infrațire fiind semnate in septembrie 2016. De atunci,…

- Pentru prima data in zece ani, Bulgaria dorește sa reia cooperarea cu Rusia. Dupa ce a fost președintele Rumen Radev, premierul Boiko Borisov calatorește si el la Vladimir Putin. Bulgaria a distrus trei proiecte comune majore, scrie presa rusa. Ce garanție avem ca nu va face la fel? Este posibil sa-i…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri si joi, la reuniunea informala a Consiliului European si la Summitul Uniunea Europeana – Balcanii de Vest, care se vor desfasura la Sofia, in Bulgaria. Pe agenda reuniunii informale a Consiliului European de miercuri se afla subiecte care vizeaza domeniile…

- Romania se afla pe ultimul loc in Europa in ceea ce priveste educatia financiara, indicatorul care masoara nivelul acestei componente fiind de 21%, comparativ cu nivelul mediu al UE, de 52%, iar in Bulgaria de 35%, a declarat, marti, Alexandru Ciuncan, secretar general al Asociatiei Pentru Promovarea…