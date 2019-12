Stiri pe aceeasi tema

- China l-a convocat pe ambasadorul SUA la Beijing, Terry Branstad, dupa ce presedintele american Donald Trump a semnat legislatia in sustinerea protestatarilor din Hong Kong, a anuntat joi Ministerul Afacerilor Externe chinez, informeaza dpa. Ministrul-adjunct al afacerilor externe chinez,…

- Prim-ministrul Chinei, Li Keqiang, a declarat ca statul chinez iși va menține creșterea economica intr-un interval rezonabil pentru urmatorii cinci ani, transmite Reuters, potrivit MEDIAFAX,Citește și: Cristian Popescu Piedone, declarație surprinzatoare in cazul Colectiv: ‘Daca in club erau…

- China, in cursul discutiilor pe teme de aparare desfasurate luni la Bangkok, a indemnat armata americana sa inceteze sa-si mai incordeze muschii in Marea Chinei de Sud si sa evite adaugarea unor "noi incertitudini" in privinta Taiwanului, subliniind tensiunile dintre primele doua economii mondiale,…

- China, in cursul discutiilor pe teme de aparare desfasurate luni la Bangkok, a indemnat armata americana sa inceteze sa-si mai incordeze muschii in Marea Chinei de Sud si sa evite adaugarea unor "noi incertitudini" in privinta Taiwanului, subliniind tensiunile dintre primele doua economii mondiale,…

- Precizarea ministrului vine dupa o sesiune plenara a legislativului de la Taipei consacrata proiectului de buget pentru achizitia unei "aeronave de tip nou". In pofida obiectiilor Chinei, presedintele american Donald Trump a aprobat in august vanzarea de aeronave avansate F-16V (Viper) catre…

- Ministrul german de Externe Heiko Maas a pus sub semnul intrebarii daca grupul chinez Huawei Technologies va putea participa la dezvoltarea si constructia retelei de telecomunicatii 5G din Germania, din cauza legislatiei referitoare la securitatea nationala din China, care il obliga sa transmita informatii…

- China și Statele Unite au realizat unele progrese în discuțiile comerciale, a declarat marți ministrul adjunct de Externe Le Yucheng, adaugând ca, atâta timp cât ambele parți se vor respecta reciproc, orice problema va putea fi rezolvata, scrie Mediafax, citând Reuters.…

- Donald Trump a solicitat public Chinei sa il investigheze pe democratul Joe Biden, solicitare asemanatoare adresata Ucrainei, fapt care declanșat un scandal de proporții in urma caruia democrații au demarat procedura de destituire a președintelui american. In timp ce parasea Casa Alba pentru…