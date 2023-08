China: Seism cu magnitudinea de 5,4 grade în nord-estul ţării Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter a lovit nord-estul Chinei duminica, a anuntat Institutul Geologic al SUA (USGS), autoritatile raportand ca cel putin zece persoane au fost ranite si zeci de cladiri s-au prabusit, transmite AFP. Locuitorii din zona afectata de seism au postat videoclipuri pe retelele de socializare cu lampi care se misca pe tavan, podele care tremura sau oameni care parasesc cladiri, inclusiv o inregistrare in care mai multe persoane pasesc peste caramizi imprastiate pe sol. Cutremurul a avut loc la ora locala 2:33 a.m. (6:33 p.m. GMT sambata), la 26 de… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter a lovit nord-estul Chinei duminica, a anuntat Institutul Geologic al SUA (USGS), autoritatile raportand ca cel putin zece persoane au fost ranite si zeci de cladiri s-au prabusit, transmite AFP, citat de Agerpres.Locuitorii din zona afectata…

- Ploi torențiale in estul Chinei: Cinci persoane si-au pierdut viata si doua sunt date disparuteCinci persoane si-au pierdut viata si doua sunt date disparute dupa ce o ploaie torentiala a inundat sambata un sat din apropierea orasului Hangzhou din estul Chinei, potrivit mass-media de stat, informeaza…

- Locuitorii unei localitați indepartate din nord-vestul Chinei au indurat duminica, 16 iulie, temperaturi de peste 52 de grade Celsius. A fost inregistrat un record, iar valul de canicula vine dupa ce in urma cu jumatate de an aceasta zona se afla la cealalta extrema. Meteorologii anunțau temperaturi…

- Un cutremur de pamant de 7,4 grade pe scara Richter s-a produs duminica dimineața in peninsula Alaska, la 90 km sud de localitatea Sand Point, a anunțat Institutul geologic american (USGS). Imediat a fost lansata o alerta de tsunami. Centrul național de alerta a precizat insa ca nu exista pericol de…

- Un cutremur de 5,3 grade a avut loc in urma cu puțin timp in judetul Arad. „In ziua de 06 Iunie 2023, la ora 20:26:52 (ora locala a Romaniei), s-a produs in CRISANA, ARAD un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.3, la adancimea de 6.4km. Intensitate: VII Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- "In ziua de 23.05.2023, 19:15:29 (ora Romaniei), s-a produs in BANAT, ARAD un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 15 km.Cutremurul s-a produs la 17km SE de Arad, 43km NE de Timisoara, 72km SE de Bekescsaba, 92km N de Resita", anunța INFP.

- Update: INFP a actualizat magnitudinea seismului inregistrat inainte de ora 21. Se pare ca a avut 4,9 grade. Mai devreme un al doilea seism a fost inregistrat in zona. 4,3 grade. In urma cu cateva minute, Aradul a fost zguduit, preț de cateva secunde, de un cutremur. Cutremurul a avut magnitudinea de…

- Un „cutremur mediu” cu magnitudinea 4,6 pe scara Richter s-a produs luni seara, 22 mai, in zona de vest a Romaniei, a informat Institutul Național de Fizica Pamantului (INFP).„In ziua de 22.05.2023, 20:46:43, s-a produs in Banat, Arad, un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.6, la adancimea de 15 km”,…