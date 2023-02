Stiri pe aceeasi tema

- "Toate partile ar trebui sa sprijine Rusia si Ucraina sa lucreze in aceeasi directie si sa reia dialogul direct cat mai curand posibil" in vederea unei "solutii pasnice", a comunicat Ministerul Afacerilor Externe de la Beijing."Toate partile trebuie sa ramana rationale si sa dea dovada de retinere,…

- China este „profund ingrijorata” ca razboiul din Ucraina ar putea „scapa de sub control”, a transmis marți, 21 februarie, ministrul chinez de externe, Qin Gang, care a cerut țarilor relevante sa nu „mai alimenteze focul”, intr-o aluzie voalata la adresa SUA, transmite Reuters. „China este profund ingrijorata…

- Oficialii americani cu care a vorbit CNN au spus ca exista semne ca Beijingul vrea sa "se strecoare" pana la limita de a oferi ajutor militar letal Rusiei, fara a fi prins. Oficialii nu au vrut sa descrie in detaliu ce informatii au SUA pentru a sugera o schimbare recenta in pozitia Chinei, dar au fost…

- ''Un rol jucat de China in cautarea pacii este in interesul Ucrainei, dar integritatea teritoriala a tarii noastre nu este negociabila'', a spus Kuleba in fata jurnalistilor prezenti la Conferinta de securitate de la Munchen.''Nicio concesie si niciun compromis nu sunt posibile cu privire la integritatea…

- In noiembrie anul trecut, dupa o vizita a ofițerilor ruși la Teheran, Iranul a predat Moscovei șase drone Mohajer-6, care au o raza de acțiune de aproximativ 200 km și pot transporta doua rachete sub fiecare aripa, precum și 12 drone Shahed-191 și 129 de drone . la surse dintr-una din țarile din Orientul…

- Guvernul rus a fost exclus de la Conferinta de Securitate de la Munchen din cauza razboiului pe care l-a declansat impotriva Ucrainei, au declarat luni organizatori ai reuniunii internationale la nivel inalt, relateaza dpa. Este pentru prima data in ultimele decenii cand Moscova nu va participa la evenimentul…

- Oficialii din Statele Unite și din alte țari occidentale cred ca numarul soldaților ruși uciși și raniți in Ucraina se apropie de 200.000, relateaza The New York Times. In timp ce oficialii avertizeaza ca bilanțul victimele este foarte dificil de estimat, in special pentru ca Moscova iși minimalizeaza…

- Ministerul rus al Apararii, Serghei Soigu, a anuntat duminica ca a ucis peste 600 de militari ucraineni intr-un atac masiv cu rachete asupra cladirilor din estul Ucrainei care gazduiesc temporar fortele ucrainene, relateaza Reuters. A spus ca atacul de la Kramatorsk a fost razbunare pentru atacul mortal…