- Capitalizarea burselor din Hong Kong si China continentala a scazut cu 560 de miliarde de dolari intr-o saptamana, fondurile de investitii renuntand la unele actiuni preferate de mult, din cauza restrictiilor anuntate in ultima perioada de autoritatile de reglementare, care au prabusit increderea,…

- Actiunile companiile de tehnologie au scazut vineri la noi minime, iar principalul indice din Hong Kong a atins cel mai redus nivel din aproape 10 luni. Indicele Hang Seng din Hong Kong a scazut vineri cu 1,8%, iar declinul saptamanal a atins 5,8%, fiind cel mai amplu dupa momentul de varf al panicii…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a decis joi sa le ofere azil temporar cetatenilor din Hong Kong prezenti in Statele Unite ca urmare a ''eroziunii drepturilor si libertatilor lor'' cauzata de China, decizie ce amplifica tensiunea dintre Washington si Beijing, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Sprijinul…

- Bursa din New York a încheiat în scadere sesiunea de marți, trasa în roșu de preluarea profitului și de politica Chinei privind giganții tehnologici, înainte de ieșirea de miercuri a bancii centrale a SUA (Fed), potrivit AFP.Dow Jones a scazut cu 0,24% pâna la 35.058,52…

- Panasonic și-a vandut participația la producatorul de mașini electrice Tesla pentru aproximativ 3,61 miliarde de dolari in anul financiar incheiat in martie. Vanzarea vine in timp ce conglomeratul japonez incearca sa-și reduca dependența de Tesla și sa stranga bani pentru investiții. Panasonic a cumparat…

- Actiunile Microsoft au urcat in timpul sedintei bursiere de marti cu 1,1%, capitalizarea sa depasind pentru scurt timp pragul de 2.000 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Ca punct de masura amintim ca PIB-ul Romaniei se ridica la aproximativ 245 miliarde dolari. Indicele Nasdaq al Bursei de la…

- ”Valoarea de piata a celor mai mari 100 de companii listate din lume a crescut cu peste 10 trilioane de dolari (48%) in perioada aprilie 2020 – martie 2021, marcata de lockdown si restrictii, atingand nivelul de 31,7 trilioane dolari”, potrivit analizei globale PwC ”Top 100 companii conform capitalizarii…