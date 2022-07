Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe orașe chinezești adopta noi restricții COVID, de la intreruperea activitații comerciale la inchidere, pentru a ține in frau noile infecții. Shanghai se pregatește pentru o noua campanie de testare in masa dupa ce a detectat subvarianta BA.5 Omicron. In timp ce China iși menține politica…

- Omicron BA.5.2.1, o noua varianta de Covid-19, a fost depistata in Shanghai, in China. Se spune ca varianta are „risc foarte mare”. Acest caz a fost confirmat in districtul financiar Pudong pe 8 iulie. Potrivit lui Zhao Dandan, vicedirectorul comisiei de sanatate a orașului, persoana infectata a calatorit…

- China anunța ca a descoperit o noua subvarianta a mutației Omicron a coronavirusului, denumita BA 5.2.1, in metropola Shanghai, care abia ce a ieșit din lockdown la inceputul lunii trecute.

- Autoritatile sanitare din Beijing au anuntat o noua runda de teste pentru COVID-19 a locuitorilor capitalei chineze, pentru a evita o propagare a contagierilor si un lockdown sever, similar celui impus la Shanghai, unde milioane de persoane sunt izolate in case de peste o luna de zile, relateaza sambata…

- Cu o politica deja draconica ”zero COVID”, autoritatile de la Beijing au anunțat sambata ca vor intensifica masurile de combatere a pandemiei, facand obligatorii noi teste pentru accesul in ”numeroase locuri publice și mjloace de transport in comun”, relateaza AFP, citata de Agerpres . Decizia vine…

- Bilantul lockdownului din Shanghai a urcat duminica la 87 de morti, in timp de autoritatile din Beijing au cerut „sa se actioneze fara intarziere” dupa o crestere a numarului cazurilor de COVID-19 in capitala Chinei, informeaza AFP. China, care se confrunta de cateva saptamani cu cea mai grava recrudescenta…

- China, care se confrunta de cateva saptamani cu cea mai grava recrudescenta a pandemiei de coronavirus din ultimii doi ani, a plasat in lockdown aproape toata populatia de 25 de milioane de locuitori din capitala sa economica, Shanghai, epicentrul acestui focar de infectari. Autoritatile din Shanghai…

- Mai multe orase din China au impus noi restrictii impotriva COVID-19 dupa ce la Shanghai a fost raportat sambata un numar record de cazuri simptomatice ale bolii produse de varianta Omicron, extrem de transmisibila, anunta Reuters.