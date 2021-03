Stiri pe aceeasi tema

- China va relua procesarea de vize pentru straini din zeci de tari, dar numai daca acestia au fost vaccinati impotriva Covid-19 cu un vaccin fabricat in China, potrivit publicatiei The Guardian. China are acum cinci vaccinuri aprobate pentru uz general sau de urgenta, inclusiv trei care sunt distribuite…

- E oficial: persoanele care au primit cursul complet de vaccinuri Covid-19 pot sari peste carantina standard de 14 zile dupa ce au intrat in contact cu persoane infectate, atata timp cat raman asimptomatice, au recomandat oficialii din domeniul sanatații publice din SUA, citați de The Guardian. Centrele…

- Zece copii Yanomami au murit din Covid-19 in ianuarie, alimentand temerile cu privire la impactul disproporționat pe care il are coronavirusul asupra comunitaților indigene vulnerabile din Amazonul brazilian, relateaza The Guardian. „Este foarte ingrijorator faptul ca atat de mulți copii au murit in…

- Europol avertizeaza ca certificate Covid-free false sunt vandute in toata Europa. Agenția UE spune ca documentele care ajuta la evitarea restricțiilor de calatorie sunt vandute in aeroporturi, gari și online, relateaza The Guardian. Escrocii produc și vand certificate care atesta in fals ca vizitatorii…

- Italia va lua masuri legale impotriva companiilor Pfizer si AstraZeneca din cauza intarzierilor in livrarea de vaccinuri anti-Covid. Anunțul a fost facut duminica de ministrul italian de externe, Luigi Di Maio. Actiunea legala, potrivit demnitarului, citat de “The Guardian”, are ca obiectiv asigurarea…

- Un tratament ieftin pentru inflamație a fost gasit pentru a salva viețile pacienților grav bolnavi, in timp ce un trio de terapii foarte renumite s-a dovedit a nu avea efect. Cele mai noi studii randomizate releva eficiența dexametazonei, relateaza The Guardian. Acesta ramane unul dintre cele mai reușite…

- Vaticanul le-a spus luni romano-catolicilor ca este acceptabila din punct de vedere moral sa utilizarea vaccinurilor COVID-19 chiar daca in producția lor s-au folosit linii celulare extrase din țesuturile fetușilor avortați, relateaza Reuters. O nota a congregației doctrinare a Vaticanului, Congregația…