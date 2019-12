Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul chinez de Externe l-a convocat marți pe ambasadorul american la Beijing, Terry Branstad, pentru a protesta fața de legea privind sprijinul acordat demonstranților din Hong Kong adoptata in aceasta luna de Congresul Statelor Unite, anunța surse locale de știri, citate de agenția Dpa, potrivit…

- Guvernul chinez a dat asigurari luni ca va continua sa o sprijine ''puternic'' pe sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, in pofida victoriei opozitiei pro-democratie la alegerile locale de duminica, relateaza AFP. ''Guvernul central chinez o sustine cu fermitate pe sefa…

- China a denuntat luni ''o mentalitate a Razboiului Rece'' in afirmatiile facute de secretarul de stat american, Mike Pompeo, care a avertizat vineri impotriva Beijingului si a Moscovei cu ocazia implinirii a 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, relateaza AFP.Intr-un discurs rostit…

- Autoritațile din China au facut apel la realizarea de eforturi colective pentru a contracara traficul de persoane la nivel internațional, dupa ce 39 de cadavre aparținand unor naționali chinezi au fost descoperite intr-un camion din Marea Britanie, relateaza site-ul agenției The Associated Press,…

- Administratia Xi Jinping a cerut, marti, Turciei sa inceteze ofensiva militara din Siria si sa revina la "directia corecta", informeaza agentia de presa Reuters si cotidianul la Repubblica, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Victor Ciutacu, reacție dura dupa dezvaluirile Rise Project despre Dan…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem si-a respectat statutul de favorit 1, si s-a calificat sambata in finala turneului ATP de la Beijing (China), dotat cu premii de 3.666.275 dolari, dupa ce l-a invins la mare lupta pe rusul Karen Hacianov, cap de serie 4, cu 2-6, 7-6 (5), 7-5. Thiem, nr.…

- "Asa cum am facut si in cursul altor vizite in Europa, am avertizat si asupra riscurilor investitiilor chineze in tehnologii sensibile si asupra strategiei Chinei de a oferi puternic mita pentru a obtine contracte in infrastructura. Vrem ca Macedonia de Nord sa aiba succes, nu sa se lupte cu datorii…

- Fara a furniza detalii, NUKIB a precizat in raportul sau ca atacul "a fost aproape sigur comis de un actor statal sau de un grup asociat", "un actor chinez" fiind suspectul cel mai probabil. La modul mai general, China si Rusia constituie cea mai mare amenintare pentru securitate cibernetica…