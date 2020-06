Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Chinei a adoptat marti legea privind securitatea nationala in Hong Kong, creand astfel premisele celei mai radicale schimbari ale modului de viata in fosta colonie britanica dupa revenirea teritoriului sub autoritatea Chinei in urma cu aproape 23 de ani, informeaza Reuters preluat de…

- Marea Britanie a declarat joi ca Rusia, China si Iranul incearca sa exploateze slabiciunile scoase la lumina de epidemia de coronavirus, in timp ce Beijingul utilizeaza criza pentru a impune adoptarea unei noi legislatii de securitate pentru Hong Kong, potrivit Reuters."Coronavirusul si provocarile…

- Marea Britanie a declarat joi ca Rusia, China si Iranul incearca sa exploateze slabiciunile scoase la lumina de epidemia de coronavirus, in timp ce Beijingul utilizeaza criza pentru a impune adoptarea unei noi legislatii de securitate pentru Hong Kong, potrivit Reuters. "Coronavirusul si provocarile…

- Liderul Hong Kong-ului, Carrie Lam, le-a cerut marți celor care se opun tentativei Beijingului de a impune legea securitații naționale asupra orașului sa înceteze „defaimarea” planului, afirmând ca sunt „dușmani ai poporului”, relateaza Reuters.China a adoptat…

- Japonia nu se va alatura demersului Statelor Unite, Marii Britanii si altor tari in difuzarea unei declaratii care sa critice China pentru impunerea unei noi legi a securitatii in Hong Kong, a relatat duminica agentia de presa nipona Kyodo, citand oficialitati din tarile implicate, informeaza Reuters.Marea…

- Generalul Li Zuocheng, seful Departamentului Statului Major Interarme si membru al Comisiei Militare Centrale, nu a exclus optiunea militara, escaladand astfel inca o treapta in retorica impotriva regimului de la Taipei. Conform legii din 2005, China poate folosi forta armata impotriva Taiwanului,…

- Legea securitații naționale pe care China dorește „sa o impuna” pentru „ocolirea” procesului legislativ din Hong Kong „ar fi o lovitura fatala pentru gradul ridicat de autonomie promis de Beijing”, a avertizat vineri Mike Pompeo, potrivit AFP. "Statele…

- China a publicat o animație scurta denumita „A fost odata un virus” in care ia in deradere raspunsul Statelor Unite la pandemia COVID-19 folosindu-se de figurine de tip Lego pentru a reprezenta cele doua țari, potrivit Reuters.​ In animația postata online de catre Xinhua, agenția de presa oficiala a…