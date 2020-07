Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Sanatate din China a informat ca numarul noilor cazuri de SARS-CoV-2 detectate luni a fost de 19 Autoritatile sanitare au contabilizat si 11 noi cazuri provenite din exterior, asa-numitele cazuri "importate", care s-au inregistrat la Guangzhou (4), Shanghai (3), Sichuan (3) si Gansu...

- Autoritațile au anunțat cinci noi decese din cauza coronavirusului, totalul ajungand la 1253, conform INSP. Deces 1249 Femeie, 76 ani, județ Iași. Data confirmare: 21.05.2020. Data deces: 29.05.2020. Comorbiditați: HTA, FA, Boala renala cronica. Deces 1250 Barbat, 66 ani, județ Ilfov. Data confirmare:…

- Autoritațile au anunțat, marți dimineața, doua decese din cauza coronavirusului. Este vorba despre doua persoane din județul Ilfov, care duc bilanțul deceselor din cauza virusului nou la 1.207 in Romania. Deces 1206 Femeie, 82 ani, județ Ilfov. Data confirmare: 24.05.2020. Data deces: 25.05.2020. Comorbiditați:…

- Autoritațile romane au raportat duminica seara inca 3 decese ale unor pacienți care erau infectați cu noul coronavirus:Deces 1105 Barbat, 54 ani, județ Iași.Data confirmare: 16.05.2020.Data deces: 16.05.2020.Comorbiditați: diabet zaharat tip II, boala renala cronica std V, in dializa,…

- Autoritatile din orasul Jilin din nord-estul Chinei au reintrodus miercuri masuri de izolare, informeaza AFP. A fost suspendat transportul in comun, iar locuitorii nu mai pot iesi din localitate decat daca au fost testati pentru coronavirus in ultimele 48 de ore. Scolile unde se reluasera cursurile…

- Coronavirusul lovește crunt la caminul de varstnici din Galați. Reprezentantii autoritatilor au anuntat ca inca doi rezidenti ai caminului „Sf.Ilie” din Galați au murit. Conform informatiilor oficiale au decedat doi barbati de 70, respectiv 73 de ani. Bilantul victimelor din caminul de batrani ajunge…

- Autoritatile anunta inca 11 decese, care duc bilantul total la 411. Deces 401 Barbat, 77 ani din judetul Vrancea. Internat in Spitalul Municipal de Urgenta Adjud – Boli Infectioase in data de 14.04.2020. Recoltat in data de 14.04.2020. Confirmat in data de 16.04.2020. Decedat in data de 15.04.2020.…

- Autoritațile au anunțat astazi decesul a inca opt persoane infectate cu COVID-19, astfel ca bilanțul morților ajunge la 205. Deces 198 Barbat, 53 ani din jud.Suceava. Era ambulantier la SAJ Suceava.Data decesului: 07.04.2020. Deces 199 Femeie, 61 ani din jud.Mureș. Debut pe data de 01/04/2020, cu dureri…