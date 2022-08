Stiri pe aceeasi tema

- Premierul japonez Fumio Kishida iși va remania cabinetul saptamana viitoare pentru a aborda probleme din ce in ce mai importante, printre care coronavirusul, inflația, afacerile din Taiwan și masurile de stimulare economica, a declarat sambata, citat de Reuters, scrie Mediafax. Fii la curent…

- Președintele Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi și-a incheiat miercuri vizita in regiunea Taiwan. Pe parcursul vizitei, aceasta a avut in mod repetat declarații scandaloase, intre care a pomenit despre asa-zisul „Act al relațiilor cu Taiwan”, susținand ca „SUA și-au luat angajamentul sa fie…

- ONU va susține in continuare principiul unei singure Chine și rezoluția nr. 2758 aprobata in cadrul Adunarii Generale a Națiunilor Unite, a declarat, miercuri, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, intrebat cum comenteaza vizita președintelui Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan.…

- Japonia si-a exprimat miercuri "ingrijorarea" fata de "actiunile militare concentrate" anuntate de China ca reactie a vizitei efectuate in Taiwan de presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- China și-a exprimat in mod repetat ingrijorarea fața de consecințele grave ale eventualei vizite in Taiwan a președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi. „Acest eveniment va constitui o interferența brutala in afacerile interne ale Chinei, va aduce atingeri serioase suveranitații naționale…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, nu a renunțat la intenția de a efectua o vizita in Taiwan in luna august, scrie vineri The Washington Post. Nanci Pelosi se gandește sa efectueze vizita „in zilele urmatoare”, potrivit sursei citate. Turneul ar urma sa includa Japonia, Coreea…

- Președintele american Joe Biden a declarat ca va vizita ambasada Japoniei la Washington pentru a semna o carte dedidacta condoleanțelor dupa ce fostul premier Shinzo Abe a fost impușcat vineri. Vorbind la Casa Alba, Biden a mai spus ca a incercat sa il sune pe premierul Fumio Kishida, pe care l-a numit…

- Cel puțin opt nave de razboi din Rusia și China au fost observate in marile din apropierea Japoniei in aceasta saptamana. Este un alt semn al presiunii aparente pe care cei doi parteneri o exercita asupra Japoniei, pe masura ce relațiile se deterioreaza din cauza crizelor din Ucraina și Taiwan.…