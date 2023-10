Stiri pe aceeasi tema

- Summitul BRICS de la Johannesburg de saptamana trecuta a marcat un jalon important, devenind cel mai mare summit organizat vreodata de blocul emergent. Au participat peste 60 de țari alaturi de statele membre - Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud.

- Uniunea Europeana ia act de decizia privind extinderea BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud) și colaboreaza individual cu membrii acestei asociații. Aceasta declarație a fost facuta in cadrul unei conferințe de presa la Bruxelles de catre reprezentantul serviciului de politica externa…

- In ciuda importanței BRICS in planul internațional și a rolului important pe care aceste cinci țari il joaca in economia mondiala, liderii ruși și chinezi nu au fost prezenți fizic la eveniment. Acest fapt a atras atenția intregii lumi și a generat multe speculații cu privire la motivul pentru care…

- Atunci cand liderii grupului BRICS al marilor economii emergente - Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud - se vor intalni la Johannesburg timp de doua zile, incepand cu 22 august 2023, factorii de decizie politica externa de la Washington vor asculta, fara indoiala, cu atenție.

- Viitorul summit BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud), care va avea loc in Africa de Sud, va reprezenta un impuls pozitiv pentru comunitatea internaționala și va consolida stabilitatea in lume. Declarația o face purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin. "Parțile…

- Doar capitularea Kievului va pune capat ofensivei ruse in Ucraina, a reafirmat luni Moscova, la doua zile dupa o reuniune in Arabia Saudita asupra razboiului, care nu a dus la vreun progres in solutionarea acestuia, potrivit AFP, informeaza AGERPRES . „Suntem convinsi ca o reglementare veritabila globala,…

- Toți ochii lumii sunt ațintiți asupra summitului liderilor BRICS de la Johannesburg, Africa de Sud, care va avea loc in perioada 22-24 august. Acolo se vor intalni noii pionieri ai ordinii globale multipolare. Turcia pare interesata sa intre in acest aranjament. Conform proiecțiilor pentru anul 2028,…

- Construcția noii stații spațiale vine dupa decizia Moscovei de anul trecut, de a pune capat parteneriatului sau de decenii cu NASA și de a se retrage din vechea Stație Spațiala Internaționala. Luni, șeful agenției spațiale ruse a extins o oferta partenerilor Moscovei din grupul BRICS – Brazilia, India,…