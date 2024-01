China inundă piața cipurilor! Se aude în Occident? In cadrul unei recente teleconferințe privind caștigurile trimestriale, directorul general al Semiconductor Manufacturing International Corporation, principalul producator de cipuri din China, a prezis o „supraoferta globala” in ceea ce privește tipurile de semiconductori pe care compania sa le produce. In același timp, a anunțat o creștere a cheltuielilor de capital cu 7,5 miliarde de dolari. […] The post China inunda piața cipurilor! Se aude in Occident? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

