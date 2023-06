China influențează preţurile petrolului, scăzându-le din cauza unei cereri mai reduse Preturile petrolului au scazut marti cu aproximativ 2%, in cadrul unor tranzactii agitate, din cauza previziunilor privind cresterea mai lenta a cererii de petrol in China, al doilea mare consumator de petrol din lume, si dezamagirea fata de dimensiunea reducerilor dobanzilor cheie din China, transmite Reuters, citat de news.ro. Contractele futures pentru petrolul Brent, cu livrarea in august, au scazut cu 1,11 dolari, sau cu 1,5%, pana la 74,98 dolari pe baril. CITESTE SI China 05:13 31 Mai… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

