Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul chinez al Afacerilor Externe a lansat, marți, documentul-concept al „Inițiativei Securitații Globale” care expune conceptele esențiale și principiile inițiativei, prioritațile majore, platformele și mecanismele de cooperare. Documentul susține o securitate comuna, cuprinzatoare, cooperanta…

- Ministerul chinez al Afacerilor Externe a facut public pe site-ul sau Raportul despre despotismul, mendrele și harțuirea Statelor Unite ale Americii și prejudiciile acestora. In document sunt enumerate numeroase realitați care dezvaluie tirania americana in domeniile politic, militar, economic, financiar,…

- China va oferi Siriei asistența umanitara de urgența in valoare de 30 de milioane yuani, inclusiv doua milioane de dolari și materiale de prim ajutor, a anunțat Mao Ning, purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe. Totodata, China va accelera proiectul de asistența cerealiera pentru Siria.…

- China a inregistrat, in 2022, la nivel global, 47,3% din construcțiile de nave, 55,2% din noile comenzi și 49% din comenzi, pastrand primul loc mondial dupa cota de piața, arata datele prezentate de Ministerul chinez al Industriei și Informatizarii. De asemenea, șase companii chineze de construcții…

- La Beijing, informeaza ”Le Point”, s-a anunțat sambata ca cel puțin 60.000 de decese din cauza contaminarii cu Covid-19 au fost inregistrate in China numai in ultima luna. ”Un total de 59.938 de decese din cauza coronavirusului au fost inregistrate in perioada 8 decembrie 2022 -12 ianuarie 2023”, a…

- „Investitorii globali sunt dornici sa relanseze afaceri in China”, transmite Financial Times din Marea Britanie, citand specialiști de la diverse instituții de investiții. Incepand din 8 ianuarie, campania de combatere a pandemiei de Covid-19 din China cunoaște o etapa noua, care intarește puternic…

- Cel de-al 2-lea Summit al liderilor SUA-Africa s-a desfașurat in perioada 13-15 decembrie la Washington, prima ediție avand loc acum opt ani. Din punct de vedere formal, a fost un eveniment „fastuos”, la care au fost prezenți președintele Joe Biden, secretarul de stat Antony Blinken și șeful Pentagonului,…

- China are un lanț industrial bine dezvoltat, iar pe fondul unui risc tot mai mare de recesiune și al unor turbulențe geopolitice continue, China a redevenit o destinație importanta pentru investițiile straine globale. Articol realizat de Radio China International și CCTV Articolul China optimizeaza…